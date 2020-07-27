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В штабе ООС доложили о ситуации возле линии разграничения на Донбассе

Понедельник, 27 июля 2020, 17:41

По состоянию на 17.00 27 июля на оккупированном Донбассе сохраняется тишина, хотя в течение суток враг дважды нарушил договоренности не открывать огонь.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Украинские воины выполняют задачи по назначению и продолжают надежно держать линию обороны. В течение текущих суток на участках ответственности подавляющего большинства наших подразделений обстрелов противника не зафиксировано. За исключением, 2 фактов нарушения режима прекращения огня ".

Детали: В частности, в районе населенного пункта Водяное противник посреди ночи открывал огонь по позициям украинских воинов из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а у Пивденного в полдень совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Еще один факт провокации со стороны вооруженных формирований РФ зафиксирован неподалеку Новомихайловки. На этом участке с помощью ручных противотанковых гранатометов противник заминировал территорию возле украинских позиций тремя противопехотными минами ПОМ-2.

На участках разведения №1, №2 и № 3 обстрела не зафиксовано. Подчеркивается, что украинские защитники огонь в ответ не открывали. Потерь, вследствие вражеских обстрелов, нет.

Почему это важно: На заседании Трехсторонней контактной группы была достигнута договоренность о начале режима "полной и всеобъемлющей тишины". В то же время боевики сразу же его нарушили. При этом сайты сепаратистов, цитирующие карательные органы незаконных образований, обвиняют в провокации украинских воинов.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


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