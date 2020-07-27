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Пандемія COVID-19 посилюється: глава ВООЗ скликає надзвичайний комітет

Понеділок, 27 липня 2020, 17:42

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що ситуація із захворюванням на COVID-19 в світі погіршується, тому він знову скликає надзвичайний комітет.

Джерело: пресслужба ВООЗ

Пряма мова: "В даний час в ВООЗ зареєстровано майже 16 мільйонів випадків захворювання і більше 640 тисяч смертей.

І пандемія продовжує прискорюватися. За останні 6 тижнів загальне число випадків приблизно подвоїлось...

Відповідно до вимог Міжнародних медико-санітарних правил я збираюся знову скликати Надзвичайний комітет пізніше на цьому тижні, щоб переглянути ситуацію з пандемією і дати відповідні рекомендації".

Деталі: За його словами, це шостий раз, коли в світі оголошується глобальна надзвичайна ситуація в сфері охорони здоров'я, але ситуація з COVID-19, мабуть, найважча.

Глава ВООЗ додав, що протягом останніх 6 місяців ВООЗ невпинно працювала над наданням підтримки країнам у підготовці до цього вірусу і боротьбі з ним. 

Він нагадав, що в ВООЗ опублікували перший протокол для тестування на вірус і відразу ж почали працювати з виробником в Німеччині, щоб виробляти тести і відправляти їх в найбільш нужденні країни.

Також в організації створили ACT Accelerator для прискорення розробки, виробництва і справедливого поширення вакцин, засобів діагностики і терапії.

Гебреісус додав, що наслідки пандемії відчуваються далеко за межами страждань, спричинених самим вірусом.

За його словами, COVID-19 показує, що здоров'я - це не нагорода за розвиток, а основа соціальної, економічної і політичної стабільності.

Нагадаємо: 

  • Станом на ранок 27 липня у світі зареєстрували 16,412 мільйона випадків захворювання на Covid-19, з них 652 тисячі - летальних. Лідерами за кількістю хворих є США, Бразилія, Індія, Росія і Південна Африка. Україна на 35 місці.

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Теми: коронавірусCovid-2019охорона здоров'якарантин


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