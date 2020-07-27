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Пандемия COVID-19 усиливается: глава ВОЗ созывает чрезвычайный комитет

Понедельник, 27 июля 2020, 17:42
Пандемия COVID-19 усиливается: глава ВОЗ созывает чрезвычайный комитет

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что ситуация с заболеванием на COVID-19 в мире ухудшается, поэтому он опять созывает чрезвычайный комитет.

Источник: пресс-служба ВОЗ

Прямая речь: "В настоящее время в ВОЗ зарегистрировано почти 16 миллионов случаев заболевания и более 640 тысяч смертей.

И пандемия продолжает ускоряться. За последние 6 недель общее число случаев примерно удвоилось…

В соответствии с требованиями Международных медико-санитарных правил я собираюсь вновь созвать Чрезвычайный комитет позднее на этой неделе, чтобы пересмотреть ситуацию с пандемией и дать соответствующие рекомендации".

Детали: По его словам, это шестой раз, когда в мире объявляется глобальная чрезвычайная ситуация в области здравоохранения, но ситуация с COVID-19, пожалуй, самая тяжелая.

Глава ВОЗ заявил, что в течение последних 6 месяцев ВОЗ неустанно работала над оказанием поддержки странам в подготовке к этому вирусу и борьбе с ним.

Он добавил, что в ВОЗ опубликовали первый протокол для тестирования на вирус и сразу же начали работать с производителем в Германии, чтобы производить тесты и отправлять их в наиболее нуждающиеся страны.

Также в организации создали ACT Accelerator для ускорения разработки, производства и справедливого распространения вакцин, средств диагностики и терапии.

Гебреисус добавил, что последствия пандемии ощущаются далеко за пределами страданий, вызываемых самим вирусом.

По его словам, COVID-19 показывает, что здоровье - это не награда за развитие, а основа социальной, экономической и политической стабильности.

Напомним:

  • По состоянию на утро 27 июля в мире зарегистрировали 16,412 миллиона случаев заболевания Covid-19, из них 652 тысячи - летальных. Лидерами по количеству больных являются США, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка. Украина на 35 месте.
  • 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.
  • После этого многие страны объявили карантин и перекрыли границы, во многих городах остановился транспорт, а граждан перевели в режим дистанционной работы и тому подобное.

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Темы: коронавирусCovid-2019здравоохранениекарантин
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