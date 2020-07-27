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Резніков вважає, що ще рано говорити про зрив перемир'я бойовиками

Понеділок, 27 липня 2020, 18:16
Резніков вважає, що ще рано говорити про зрив перемир'я бойовиками

Віцепрем'єр-міністр, перший заступник голови делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Резніков вважає, що поки що не варто говорити про "порушення перемир'я", а випадки обстрілів мають розслідувати і пояснювати за участю представників ОБСЄ.

Джерело: Резніков, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Резнікова: "Нині всіх непокоїть інформація про те, що нібито мали місце постріли. Точного підтвердження, які та де, очікуємо. Але я запропонував би говорити про те, що це не означає порушення перемир'я, це означає, що є факти порушень, і про це, зокрема, саме і йдеться в додаткових заходах, які було узгоджено на Тристоронній контактній групі нещодавно".

Деталі: Резніков пояснив, що постріли якраз передбачені як "випадок, який підлягає розслідуванню, і або притягненню до дисциплінарної відповідальності, якщо це зловмисне порушення".

Віцепрем'єр поки що оптимістично дивиться на ситуацію і вважає, що залишається шанс на досягнення перемир'я, але при цьому він наголосив, що якщо будуть не "випадкові, поодинокі порушення режиму тиші", а реальна агресія, що порушує узгоджені в рамках ТКГ додаткові заходи, то українські військові скористаються ст. 40 Гаазької конвенції 1907 року про закони і звичаї ведення війни. Він нагадав, що в ній чітко зазначено, що якщо одна зі сторін порушує перемир'я, то інша має право на автоматичний вихід із нього і відновлення військових дій.

Передісторія: На засіданні Тристоронньої контактної групи було досягнуто домовленість про початок режиму "повної і всеосяжної тиші" 27 липня о 00:01.

Водночас бойовики одразу ж його порушили. При цьому сайти сепаратистів, які цитують каральні органи незаконних утворень, звинувачують у провокації українських воїнів.

Теми: ДонбасООСвійна
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