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Резников считает, что еще рано говорить о срыве перемирия боевиками

Понедельник, 27 июля 2020, 18:16
Резников считает, что еще рано говорить о срыве перемирия боевиками

Вице-премьер-министр, первый заместитель главы делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Резников считает, что пока не стоит говорить о "нарушении перемирия", а случаи обстрелов должны расследовать и объяснять с участием представителей ОБСЕ.

Источник: Резников, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Резникова: "Сейчас всех волнует информация о том, что якобы имели место выстрелы. Точного подтверждения, которые и где, ожидаем. Но я предложил бы говорить о том, что это не означает нарушение перемирия, это означает, что есть факты нарушений, и об этом, в частности, как раз и говорится в дополнительных мероприятиях, которые были согласованы на Трехсторонний контактной группе недавно".

Детали: Резников пояснил, что выстрелы раз предусмотрены как "случай, который подлежит расследованию, и либо привлечению к дисциплинарной ответственности, если это злонамеренное нарушение".

Вице-премьер пока оптимистично смотрит на ситуацию и считает, что остается шанс на достижение перемирия, но при этом он подчеркнул, что если будут не "случайные, единичные нарушения режима тишины", а реальная агрессия, нарушает согласованные в рамках ТКГ дополнительные меры, то украинские военные воспользуются ст. 40 Гаагской конвенции 1907 года о законах и обычаях ведения войны. Он напомнил, что в ней четко указано, что если одна из сторон нарушает перемирие, то другая имеет право на автоматический выход из него и возобновления военных действий.

Предыстория: На заседании Трехсторонней контактной группы была достигнута договоренность о начале режима "полной и всеобъемлющей тишины" 27 июля в 00:01.

В то же время боевики сразу же его нарушили. При этом сайты сепаратистов, цитирующие карательные органы незаконных образований, обвиняют в провокации украинских воинов.

Темы: ДонбассООСвойна
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