Камера СІЗО у подарунок: Малюська каже, що послуга виявилась популярною

Нова послуга оплати платних камер в СІЗО наперед виявилася популярною - як мінімум чотири сертифікати було придбано в перші години після запуску послуги.

Джерело: міністр юстиції Денис Малюська в ефірі "1+1", чиї слова публікує телеграм-канал Мін’юсту

Деталі: За словами голови відомства, два подарункових сертифікати були придбані за 12 тисяч гривень кожний, і вони дають змогу на місяць оселитися в платній камері Київського слідчого ізолятору. Це найдорожчі сертифікати, які є у продажу.

Малюська зазначив, що загалом ці 4 сертифікати принесли на рахунки спеціальних фондів СІЗО 28 тисяч гривень.

Нагадаємо: 24 липня Малюська презентував послугу придбання подарункових сертифікатів на проживання у камерах СІЗО з покращеними умовами.

У квітні стало відомо, що міністерство юстиції в межах реформи вирішило зробити у слідчих ізоляторах платні камери підвищеного комфорту.