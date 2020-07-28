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Камера СИЗО в подарок: Малюська говорит, что услуга оказалась популярной

Вторник, 28 июля 2020, 06:20
Камера СИЗО в подарок: Малюська говорит, что услуга оказалась популярной

Новая услуга оплаты платных камер в СИЗО наперед оказалась популярной - как минимум четыре сертификата были приобретены в первые часы после запуска услуги.

Источник: министр юстиции Денис Малюська в эфире "1+1", чьи слова публикует телеграмм-канал Минюста

Детали: По словам главы ведомства, два подарочных сертификата были приобретены за 12 тысяч гривен каждый, и они дают возможность на месяц поселиться в платной камере Киевского следственного изолятора. Это самые дорогие сертификаты, которые есть в продаже.

Малюська отметил, что в целом эти 4 сертификата принесли на счета специальных фондов СИЗО уже 28 тысяч гривен.

Напомним: 24 июля Малюська презентовал услугу приобретения подарочных сертификатов на проживание в камерах СИЗО с улучшенными условиями.

В апреле стало известно, что Министерство юстиции в рамках реформы решило сделать в следственных изоляторах платные камеры повышенного комфорта.

Украинская правда

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Темы: СИЗОМинюстМалюська
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