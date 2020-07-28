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Бойовики у перший же день "повної тиші" встигли тричі її порушити

Вівторок, 28 липня 2020, 07:39

Протягом 27 липня, першого дня "повного і всеосяжного" перемир’я на Донбасі, бойовики вже тричі відкривали огонь.

Джерело: штаб операції Об’єднаних сил у Facebook

Деталі: За його інформацією, зокрема, у районі Водяного противник відкривав вогонь по українських позиціях з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а біля Південного здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Ще один факт провокації з боку збройних формувань РФ зафіксовано неподалік Новомихайлівки. Поблизу українських позицій за допомогою ручних протитанкових гранатометів противник здійснив мінування трьома протипіхотними мінами ПОМ-2.

Однак, наголошують у штабі, ситуація в районі проведення ООС "залишається повністю контрольованою".

Там зазначили також, що українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Втрат серед наших воїнів внаслідок ворожих обстрілів, немає.

Від початку доби, станом на 7 годину ранку, обстрілів в районі проведення операції Об’єднаних сил не зафіксовано.

У штабі підкреслюють, що підрозділи Об’єднаних сил "дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника".

Нагадаємо: З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.

Українська правда
Теми: ООСДонбас


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