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Боевики в первый же день "полной тишины" успели трижды ее нарушить

Вторник, 28 июля 2020, 07:39
Боевики в первый же день полной тишины успели трижды ее нарушить

В течение 27 июля, первого дня "полного и всеобъемлющего" перемирия на Донбассе, боевики уже трижды открывали огонь.

Источник: штаб операции Объединенных сил в Facebook

Детали: По его информации, в частности, в районе Водяного противник открывал огонь по украинским позициям из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а возле Южного совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Еще один факт провокации со стороны вооруженных формирований РФ зафиксирован неподалеку от Новомихайловки. Вблизи украинских позиций с помощью ручных противотанковых гранатометов противник совершил минирование тремя противопехотными минами ПОМ-2.

Однако, подчеркивают в штабе, ситуация в районе проведения ООС "остается полностью контролируемой".

Там отметили также, что украинские защитники огонь в ответ не открывали. Потерь среди наших воинов в результате вражеских обстрелов нет.

С начала суток, по состоянию на 7 часов утра, обстрелов в районе проведения операции Объединенных сил не зафиксировано.

В штабе подчеркивают, что подразделения Объединенных сил "соблюдают условия прекращения огня и находятся в полной готовности к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника".

Напомним: С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.

Украинская правда
Темы: ООСДонбасс
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