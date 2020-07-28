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Лукашенко заявил, что "на ногах" перенес коронавирус

Вторник, 28 июля 2020, 18:08
Лукашенко заявил, что на ногах перенес коронавирус

Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что бессимптомно на ногах перенес коронавирус.

Источник: Лукашенко, которого цитирует госинформагентство БЕЛТА

Детали: Президент РБ на встрече с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности при посещении войсковой части 3214 внутренних войск МВД извинился за свой голос. Посетовал, что в последнее время приходится очень много говорить.

Прямая речь: "Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно…

Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус".

Напомним: В начале июля президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране коронавирус победили.

Он придерживается позиции, что Covid-19 - это "психоз", которому подверглось мировое сообщество. Он утверждает, что в стране люди умирают от различных сопутствующих болезней, а не от коронавируса.

В стране не вводились жесткие карантинные ограничения.

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Темы: Лукашенкокоронавирус
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