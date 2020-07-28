Депутата Київради не каратимуть за підроблений диплом: сплив термін давності

Депутата Київської міськради та експрацівника однієї з райдержадміністрацій міста Сергія Майзеля звільнили від відповідальності за використання підробленого диплому про вищу освіту, бо терміни для покарання вже спливли.

Джерело: рішення Деснянського райсуду Києва від 20 липня

Деталі: Звільнити чоловіка від відповідальності попросив його адвокат. Злочин, який інкримінували Майзелю, має середню ступінь тяжкості і терміни давності в 5 років.

Водночас, у справі проти депутата йдеться про події більше ніж 7-річної давнини: 2009 та 2011 року.

Прокурор у суді не заперечував проти того, щоб відпустити Майзеля.

Чи визнав сам обвинувачений свою провину, у рішенні не зазначено. Однак у його офіційній біографії наразі немає згадки про диплом, який правоохоронці вважють підробленим.

Витрати на проведені слідством експертизи – 5,3 тисячі гривень – залишились за державою.

У матеріалах справи йдеться, що в 2009 році Майзель отримав "завідомо підроблений диплом спеціаліста" та додатку до нього. Документи свідчили, що чоловік у 1996 році нібито закінчив Івано-Франківського державний технічний університет нафти і газу за спеціальністю "Економіка підприємства" та отримав кваліфікацію "економіст".

Того ж року політик за допомогою підробленого диплому влаштувався помічником депутата. У той час Майзель працював помічником на платній основі у народного обранця від БЮТу Василя Кравчука.

Того ж 2009 року чоловік з івано-франківським "дипломом" подався на вступні іспити до Національної академії державного управління при президентові. Туди Майзель вступив на заочну форму навчання за спеціальністю "державне управління", де у 2012 році отримав кваліфікацію магістра.

Втретє він використав свій "диплом" у 2011 році, коли влаштовувався на роботу в Деснянську районну в місті Києві державну адміністрацію. Там Майзель працював начальником відділу інформаційних технологій та транспорту.

Що було раніше: У вересні 2019 року Майзелю оголосили підозру у використанні підробленого диплому про освіту.

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