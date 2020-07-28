Депутата Київради не каратимуть за підроблений диплом: сплив термін давності
Депутата Київської міськради та експрацівника однієї з райдержадміністрацій міста Сергія Майзеля звільнили від відповідальності за використання підробленого диплому про вищу освіту, бо терміни для покарання вже спливли.
Джерело: рішення Деснянського райсуду Києва від 20 липня
Деталі: Звільнити чоловіка від відповідальності попросив його адвокат. Злочин, який інкримінували Майзелю, має середню ступінь тяжкості і терміни давності в 5 років.
Водночас, у справі проти депутата йдеться про події більше ніж 7-річної давнини: 2009 та 2011 року.
Прокурор у суді не заперечував проти того, щоб відпустити Майзеля.
Чи визнав сам обвинувачений свою провину, у рішенні не зазначено. Однак у його офіційній біографії наразі немає згадки про диплом, який правоохоронці вважють підробленим.
Витрати на проведені слідством експертизи – 5,3 тисячі гривень – залишились за державою.
У матеріалах справи йдеться, що в 2009 році Майзель отримав "завідомо підроблений диплом спеціаліста" та додатку до нього. Документи свідчили, що чоловік у 1996 році нібито закінчив Івано-Франківського державний технічний університет нафти і газу за спеціальністю "Економіка підприємства" та отримав кваліфікацію "економіст".
Того ж року політик за допомогою підробленого диплому влаштувався помічником депутата. У той час Майзель працював помічником на платній основі у народного обранця від БЮТу Василя Кравчука.
Того ж 2009 року чоловік з івано-франківським "дипломом" подався на вступні іспити до Національної академії державного управління при президентові. Туди Майзель вступив на заочну форму навчання за спеціальністю "державне управління", де у 2012 році отримав кваліфікацію магістра.
Втретє він використав свій "диплом" у 2011 році, коли влаштовувався на роботу в Деснянську районну в місті Києві державну адміністрацію. Там Майзель працював начальником відділу інформаційних технологій та транспорту.
Що було раніше: У вересні 2019 року Майзелю оголосили підозру у використанні підробленого диплому про освіту.
Нагадаємо:
- 11 травня 2017 року журналісти програми "Схеми" опублікували розслідування про те, що керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко має підроблений диплом бакалавра Львівського національного університету імені Івана Франка, на підставі якого він отримав ступінь спеціаліста в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
- Слідчий відділ головного управління Національної поліції у Києві розпочав кримінальне провадження за ч. 4 статті 358 (підробка документів).
- 31 серпня 2017 року прокуратура оголосила Бондаренку підозру за фактом використання завідомо підробленого документу.
- 31 серпня 2018 року стало відомо, що мер Києва Віталій Кличко звільнив Бондаренка.
- Згодом Бондаренко заявив, що сам пішов з посади і що за свої вчинки готовий нести відповідальність.
- Однак 28 грудня 2017 року Шевченківський райсуд Києва звільнив Бондаренка від відповідальності за використання підробленого диплома про освіту.