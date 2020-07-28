Депутат Киевского горсовета и экс-сотрудниа одной из райгосадминистраций города Сергея Майзеля освободили от ответственности за использование поддельного диплома о высшем образовании, потому что сроки для наказания уже прошли.

Источник: решение Деснянского райсуда Киева от 20 июля

Детали: Освободить мужчину от ответственности попросил его адвокат. Преступление, которое инкриминировали Майзелю, имеет среднюю степень тяжести и сроки давности в 5 лет.

В то же время, в деле против депутата речь идет о событиях более чем 7-летней давности: 2009 и 2011 года.

Прокурор в суде не возражал против того, чтобы отпустить Майзеля.

Признал ли сам обвиняемый свою вину, в решении не указано. Однако в его официальной биографии на данный момент нет упоминания о дипломе, который правоохранители считают поддельным.

Расходы на проведенные следствием экспертизы – 5,3 тысячи гривен – остались за государством.

В материалах дела говорится, что в 2009 году Майзель получил "заведомо поддельный диплом специалиста" и приложение к нему. Документы свидетельствовали, что мужчина в 1996 году якобы закончил Ивано-Франковского государственный технический университет нефти и газа по специальности "Экономика предприятия" и получил квалификацию "экономист".

В том же году политик с помощью поддельного диплома устроился помощником депутата. В то время Майзель работал помощником на платной основе у народного избранника от БЮТ Василия Кравчука.

В том же 2009 году мужчина с ивано-франковским "дипломом" подался на вступительные экзамены в Национальной академии государственного управления при президенте. Туда Майзель поступил на заочную форму обучения по специальности "государственное управление", где в 2012 году получил квалификацию магистра.

В третий раз он использовал свой "диплом" в 2011 году, когда устраивался на работу в Деснянскую районную в городе Киеве государственную администрацию. Там Майзель работал начальником отдела информационных технологий и транспорта.

Что было раньше: В сентябре 2019 года Майзелю объявили подозрение в использовании поддельного диплома об образовании.

Напомним: