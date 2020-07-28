Депутата Киеврады не накажут за поддельный диплом: истек срок давности
Депутата Киевского горсовета и экс-сотрудника одной из райгосадминистраций города Сергея Майзеля освободили от ответственности за использование поддельного диплома о высшем образовании, потому что сроки для наказания уже прошли.
Источник: решение Деснянского райсуда Киева от 20 июля
Детали: Освободить мужчину от ответственности попросил его адвокат. Преступление, которое инкриминировали Майзелю, имеет среднюю степень тяжести и сроки давности в 5 лет.
В то же время, в деле против депутата речь идет о событиях более чем 7-летней давности: 2009 и 2011 года.
Прокурор в суде не возражал против того, чтобы отпустить Майзеля.
Признал ли сам обвиняемый свою вину, в решении не указано. Однако в его официальной биографии на данный момент нет упоминания о дипломе, который правоохранители считают поддельным.
Расходы на проведенные следствием экспертизы – 5,3 тысячи гривен – остались за государством.
В материалах дела говорится, что в 2009 году Майзель получил "заведомо поддельный диплом специалиста" и приложение к нему. Документы свидетельствовали, что мужчина в 1996 году якобы закончил Ивано-Франковского государственный технический университет нефти и газа по специальности "Экономика предприятия" и получил квалификацию "экономист".
В том же году политик с помощью поддельного диплома устроился помощником депутата. В то время Майзель работал помощником на платной основе у народного избранника от БЮТ Василия Кравчука.
В том же 2009 году мужчина с ивано-франковским "дипломом" подался на вступительные экзамены в Национальной академии государственного управления при президенте. Туда Майзель поступил на заочную форму обучения по специальности "государственное управление", где в 2012 году получил квалификацию магистра.
В третий раз он использовал свой "диплом" в 2011 году, когда устраивался на работу в Деснянскую районную в городе Киеве государственную администрацию. Там Майзель работал начальником отдела информационных технологий и транспорта.
Что было раньше: В сентябре 2019 года Майзелю объявили подозрение в использовании поддельного диплома об образовании.
Напомним:
- 11 мая 2017 года журналисты программы "Схемы" опубликовали расследование о том, что руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко имеет поддельный диплом бакалавра Львовского национального университета имени Ивана Франко, на основании которого он получил степень специалиста в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.
- Следственный отдел главного управления Нацполиции Киева начал уголовное производство по ч. 4 статьи 358 (подделка документов).
- 31 августа 2017 года прокуратура сообщила, что Бондаренко объявили подозрение по факту использования заведомо поддельного документа.
- 31 августа 2017 года стало известно, что мэр Киева Виталий Кличко уволил Бондаренко.
- Впоследствии Бондаренко заявил, что сам ушел с должности и за свои поступки готов нести ответственность.
- 28 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева освободил Бондаренко от уголовной ответственности за использование поддельного диплома об образовании.