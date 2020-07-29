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Підстав для позачергових виборів до Ради немає – Корнієнко

Середа, 29 липня 2020, 09:35

Голова партії "Слуга народу" нардеп Олександр Корнієнко переконаний, що наразі підстав для позачергових парламентських виборів немає.

Джерело: Корнієнко в інтервю "Українській правді"

Пряма мова: "Напевно, в житті треба все припускати. Але думаю, що зараз підстав для дострокових виборів немає. В першу чергу немає політичних підстав, тому що з точки зору соціології, зараз 50 на 50 українців виступають за дострокові вибори. 

І така ситуація завжди буде викликати низьку легітимність обраного парламенту". 

Деталі: Він додав, що наразі "Слуга народу" працює у "досить кумедних умовах – монобільшість кожного тижня ховають, а вона якось постійно воскресає". 

За словами Корнієнка, наразі "Слуга народу" залишається лідируючою силою – за соціологією партія досі на першому місці.

Голова партії "СН" зазначив, що "можна, звісно, шукати якісь юридичні підстави, але це зайве, тому що є коаліція, уряд призначений, Рада збирається".

Він запевняє, що так само думає і президент.

Що було раніше: 20 травня на пресконференції у Києві президент Володимир Зеленський заявив, що розпустить парламент, якщо народні депутати від "Слуги народу" перестануть голосувати за важливі закони чи почнуть лобіювати інтереси якоїсь комерційної групи впливу на владу.

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Українська правда
Теми: Слуга народувибориВерховна Рада


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