Підстав для позачергових виборів до Ради немає – Корнієнко

Голова партії "Слуга народу" нардеп Олександр Корнієнко переконаний, що наразі підстав для позачергових парламентських виборів немає.

Джерело: Корнієнко в інтерв'ю "Українській правді"

Пряма мова: "Напевно, в житті треба все припускати. Але думаю, що зараз підстав для дострокових виборів немає. В першу чергу немає політичних підстав, тому що з точки зору соціології, зараз 50 на 50 українців виступають за дострокові вибори.

І така ситуація завжди буде викликати низьку легітимність обраного парламенту".

Деталі: Він додав, що наразі його партія працює у "досить кумедних умовах – монобільшість кожного тижня ховають, а вона якось постійно воскресає".

За словами Корнієнка, наразі "Слуга народу" залишається лідируючою силою – за соціологією партія досі на першому місці.

Голова партії "СН" зазначив, що "можна, звісно, шукати якісь юридичні підстави, але це зайве, тому що є коаліція, уряд призначений, Рада збирається".

Він запевняє, що так само думає і президент.

Що було раніше: 20 травня на пресконференції у Києві президент Володимир Зеленський заявив, що розпустить парламент, якщо народні депутати від "Слуги народу" перестануть голосувати за важливі закони чи почнуть лобіювати інтереси якоїсь комерційної групи впливу на владу.

Читайте також: Шкідлива звичка. Чому Зеленський думає про розпуск Ради