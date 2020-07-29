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Оснований для внеочередных выборов в Раду нет – Корниенко

Среда, 29 июля 2020, 09:35
Оснований для внеочередных выборов в Раду нет – Корниенко
Фото с сайта ВР

Председатель партии "Слуга народа" нардеп Александр Корниенко убежден, что сейчас оснований для внеочередных парламентских выборов нет.

Источник: Корниенко в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Наверное, в жизни надо все предполагать. Но думаю, что сейчас оснований для досрочных выборов нет. В первую очередь нет политических оснований, потому что с точки зрения социологии, сейчас 50 на 50 украинцы выступают за досрочные выборы.

И такая ситуация всегда будет вызывать низкую легитимность избранного парламента".

Детали: Он добавил, что сейчас его партия работает в "довольно забавных условиях –  монобольшинство каждую неделю хоронят, а оно как-то постоянно воскресает".

По словам Корниенко, сейчас "Слуга народа" остается лидирующей силой – согласно социологии партия до сих пор на первом месте.

Председатель партии "СН" отметил, что "можно, конечно, искать какие-то юридические основания, но это лишнее, потому что есть коалиция, правительство, Рада собирается".

Он уверяет, что так же думает и президент.

Что было раньше: 20 мая на пресс-конференции в Киеве президент Владимир Зеленский заявил, что распустит парламент, если народные депутаты от "Слуги народа" перестанут голосовать за важные законы или начнут лоббировать интересы какой-то коммерческой группы влияния на власть.

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Украинская правда

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Темы: Слуга народавиборыВерховная Рада
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