Силовики піймали двох чоловіків, які закладали вибухівку в Києві. Вимагали біткоїни

Столичні правоохоронці затримали 2 підозрюваних у закладанні вибухових пристроїв у Києві.

Джерело: прокурор Києва Олег Кіпер, начальник столичної поліції Андрій Крищенко на брифінгу 29 липня, СБУ

Пряма мова Кіпера: "Спільними зусиллями було затримано двох осіб. Під час обшуку було виявлено ряд предметів, які підтверджують причетність цих осіб дос вчинення цих злочинів. Особи затримані. Їм вручено підозри. Спрямовано клопотання про обрання запобіжних заходів у виглядів тримання під вартою...

Це чоловіки 1960 та 1961 р.н. Один раніше судимий".

Деталі: Упродовж липня 2020 року у громадськи місцях Києва вибухали невстановлені пристрої.

Так, 17 липня біля станції метро "Шулявська" у сміттєвій урні вибухнув невідомий пристрій. Постраждало троє людей.

21 липня біля станції метро "Мінська" між двома автомобілями був знайдений ще один саморобний вибуховий пристрій. Вибухотехніки знайшли його та знешкодили.

27 липня в під’їзді будинку на Подолі здетонував ще один саморобний вибуховий пристрій (попередній еквівалент 600 грамів тротилу).

Одночасно до правоохорнних органів надходили повідомлення про виявлення небезпечних предметів, схожих на саморобні вибухові пристрої.

Один з таких виявили 20 липня на території Дарницького району працівники сміттєпереробного підприємства під час сортування сміття.

У двох випадках були знайдені записки з погрозою вибуху і вимогою перерахувати на електронний гаманець 50 біткоїнів (вартість приблизно 50 тисяч доларів), це наштовхнуло правоохоронців на думку, що це одні й ті самі люди.

Прокуратура міста вирішила об’єднати розпочаті кримінальні провадження в одне, а дії зловмисників перекваліфікували за статтею 258 КК України "Терористичний акт".

Оскільки розслідування терористичних актів є виключною підслідністю СБУ, подальше досудове розслідування було доручено Головному управлінню Служби безпеки в. Києві та Київській області.