Силовики поймали двух мужчин, которые закладывали взрывчатку в Киеве. Требовали биткоины

Столичные правоохранители задержали 2 подозреваемых в закладке взрывных устройств в Киеве.

Источник: прокурор Киева Олег Кипер, начальник столичной полиции Андрей Крищенко на брифинге 29 июля, СБУ

Прямая речь: "Совместными усилиями задержали двух человек. Во время обыска был обнаружен ряд предметов, которые подтверждают причастность этих лиц. Они задержаны. Им вручены подозрения. Направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей…

Это мужчины 1960 и 1961 г.р. Один ранее судимый".

Детали: В течение июля 2020 года в общественных местах Киева взрывались неустановленные устройства.

Так, 17 июля возле станции метро "Шулявская" в мусорной урне взорвалось неизвестное устройство. Пострадали три человека.

21 июля возле станции метро "Минская" между двумя автомобилями было найдено еще одно самодельное взрывное устройство. Взрывотехники нашли его и обезвредили.

27 июля в подъезде дома на Подоле сдетонировало еще одно самодельное взрывное устройство (предварительный эквивалент 600 граммов тротила).

В правоохорнные органы поступали сообщения об обнаружении опасных предметов, похожих на самодельные взрывные устройства.

Один из таких обнаружили 20 июля на территории Дарницкого района работники мусороперерабатывающего предприятия при сортировке мусора.

В двух случаях были найдены записки с угрозой взрыва и требованием перечислить на электронный кошелек 50 биткоинов (стоимость примерно 500 000 долларов), это натолкнуло правоохранителей на мысль, что это одни и те же люди.

Правоохранители отмечают, что мотив преступников - корыстный. После первого взрыва организаторы и исполнители терактов прислали в адрес СБУ, МВД, другие государственные органы и СМИ требования финансового характера.

Прокуратура города решила объединить начаты уголовные производства в одно, а действия злоумышленников переквалифицировали по статье 258 УК Украины "Террористический акт".

Поскольку расследование террористических актов является исключительной подследственностью СБУ, дальнейшее досудебное расследование было поручено Главному управлению Службы безопасности в Киеве и Киевской области.

Силовики идентифицировали владельцев и пользователей мобильных телефонов, места их пребывания и жительства и автотранспорт, который использовался для подготовки и совершения терактов. В результате оперативники установили двух основных исполнителей - именно они готовили, закладывали и приводили в действие взрывные устройства в разных районах столицы.

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