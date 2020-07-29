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Зеленський розглядає Кравчука і Резнікова на заміну Кучмі в ТКГ

Середа, 29 липня 2020, 11:42
Зеленський розглядає Кравчука і Резнікова на заміну Кучмі в ТКГ

Новим главою делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі може стати нинішній перший заступник голови української делегації, віце-прем'єр Олексій Резніков, перший президент України Леонід Кравчук, також розглядається ще кілька кандидатур.

Джерело: президент Володимир Зеленський на брифінгу в середу після відвідування лікарні "Охматдит", цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "У нас є кілька претендентів. Один з претендентів, ви знаєте, наш віце-прем'єр-міністр Резніков. Ми також говоримо з першим президентом України Леонідом Макаровичем Кравчуком. І є ще пара кандидатур. В найближчі дні буде офіційна інформація".

Деталі: За його словами, всі розглянуті кандидатури будуть тією чи іншою мірою брати участь в роботі по досягненню миру на Донбасі в ролі радника, або в інших ролях.

Що передувало: Другий президент України Леонід Кучма прийняв рішення піти з посади очільника української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що зараз розглядаються кілька кандидатів замість другого президента Леоніда Кучми у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

Теми: Мінські угодиЗеленський
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