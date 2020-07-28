Секретар РНБО Олексій Данілов заявляє, що зараз розглядаються кілька кандидатів замість другого президента Леоніда Кучми у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

Джерело: Данілов в ефірі телеканалу "Україна 24", якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Данілова: "Я не можу зараз сказати, хто буде на заміну, є декілька варіацій, до того часу, поки остаточно не буде рішення, я не можу зараз назвати кандидатури.

Звичайно, кандидатури були з самого початку, тому що з Леонідом Даниловичем домовлялися, що буде певний період, коли він має піти... Зараз відбувається якраз процес, і, повірте, Україна буде представлена дуже міцно, як і до цього часу".

Деталі: Він зазначив, що Кучма "розуміється на багатьох державницьких процесах" і надалі "обов'язково допомагатиме Володимиру Зеленському".

Передісторія: 28 липня Кучма ухвалив рішення піти з посади очільника української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Про намір покинути ТКГ Кучма говорив Зеленському ще у травні 2020 року. За словами Зеленського, Кучма пропонував покинути переговорний процес і передати справи віцепрем'єр-міністру, першому заступнику голови делегації в Тристоронній контактній групі Олексію Резнікову.

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