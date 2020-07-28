Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Кучма покинув ТКГ щодо Донбасу

Вівторок, 28 липня 2020, 13:13
фото: ОП

Другий президент України Леонід Кучма прийняв рішення піти з посади очільника української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Джерело: пресслужба ОП

Дослівно: "Володимир Зеленський вдячний другому президенту України Леоніду Кучмі за його роботу на чолі української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ). 

Глава держави наголосив, що робота Леоніда Кучми в Мінському процесі була надзвичайно важливою та водночас складною, і зазначив, що з шаною та повагою ставиться до його рішення про припинення участі в діяльності ТКГ".

Деталі: Зеленський під час особистої зустрічі 28 липня подякував Кучмі та додав, що завжди у майбутньому готовий почути його пораду.

Кучма зазначив, що за останній рік робота ТКГ значно просунулася. Він сказав, що й надалі у разі потреби готовий ділитися досвідом і надавати консультації.

Доповнюється...

Нагадаємо:

  • Президент України в 1994-2005 роках Леонід Кучма вдруге став на чолі української делегації в ТКГ з мирного врегулювання ситуації на Донбасі у червні 2019 року.

Українська правда
Теми: КучмаТКГЗеленськийМінські угоди


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У "Динамо" оприлюднили листування Суркіса з Луческу: "До зустрічі у вівторок"

фотоНа базі відпочинку Львівщини вибухнула автівка: є загиблий

Майже 100 нардепів вимагають звільнити Степанова

Коронавірус в Україні: 919 нових випадків, у Києві знову різкий стрибок

відеоПорошенко: У Зеленського працюють люди, які лобіюють інтереси російської церкви

Фото, відеоСекс-квартира і мільйон з ями: журналісти розібралися у доходах Киви

Усі новини...
Кучма
Кучма хоче залишити мінські переговори та просив про це Зеленського
Кучма випередив Зеленського в рейтингу президентів
Суд зобов’язав СБУ розслідувати можливу держзраду Єрмака та Кучми
Останні новини
13:13
Кучма покинув ТКГ щодо Донбасу
12:59
У ДБР знову наголосили, що на Томос не зазіхають
12:54
Визначили мінімальні бали ЗНО з географії та хімії, з якими можна вступати у виш
12:49
Зеленський дав "безвіз" китайським туристам
12:46
Держава знову продає олійні активи Дельта Банку, які з 96% знижкою хотіла купити компанія Веревського
12:33
відео, фотоКличко розповів у Київраді, що "ганяв вандалів" – і тепер може "накостиляти"
12:31
фотоВійськовим передали два оновлених танки "Булат"
12:25
Ціни на золото оновили історичний максимум
12:23
Обвинувальний акт щодо Мангера передали до суду
12:13
Україна, Польща і Литва оголосили про створення "Люблінського трикутника"
Усі новини...