Кучма покинув ТКГ щодо Донбасу
Другий президент України Леонід Кучма прийняв рішення піти з посади очільника української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.
Джерело: пресслужба ОП
Дослівно: "Володимир Зеленський вдячний другому президенту України Леоніду Кучмі за його роботу на чолі української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ).
Глава держави наголосив, що робота Леоніда Кучми в Мінському процесі була надзвичайно важливою та водночас складною, і зазначив, що з шаною та повагою ставиться до його рішення про припинення участі в діяльності ТКГ".
Деталі: Зеленський під час особистої зустрічі 28 липня подякував Кучмі та додав, що завжди у майбутньому готовий почути його пораду.
Кучма зазначив, що за останній рік робота ТКГ значно просунулася. Він сказав, що й надалі у разі потреби готовий ділитися досвідом і надавати консультації.
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Нагадаємо:
- Президент України в 1994-2005 роках Леонід Кучма вдруге став на чолі української делегації в ТКГ з мирного врегулювання ситуації на Донбасі у червні 2019 року.