Кучма покинув ТКГ щодо Донбасу
Другий президент України Леонід Кучма прийняв рішення піти з посади очільника української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.
Джерело: пресслужба ОП
Дослівно: "Володимир Зеленський вдячний другому президенту України Леоніду Кучмі за його роботу на чолі української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ).
Глава держави наголосив, що робота Леоніда Кучми в Мінському процесі була надзвичайно важливою та водночас складною, і зазначив, що з шаною та повагою ставиться до його рішення про припинення участі в діяльності ТКГ".
Деталі: Зеленський під час особистої зустрічі 28 липня подякував Кучмі та додав, що завжди у майбутньому готовий почути його пораду.
Кучма зазначив, що за останній рік робота ТКГ значно просунулася. Він сказав, що й надалі у разі потреби готовий ділитися досвідом і надавати консультації.
Щодо наступника Кучми у пресслужбі президента УП зазначили, що "у найближчому майбутньому оголосять нового очільника ТКГ".
Про намір покинути ТКГ Кучма говорив Зеленському ще у травні 2020 року. За словами Зеленського, Кучма пропонував покинути переговорний процес і передати справи віцепрем'єр-міністру, першому заступнику голови делегації в Тристоронній контактній групі Олексію Резнікову.
Нагадаємо:
- Кучма представляв Україну в ТКГ з 2014 року. У 2018 році він повідомив про завершення своєї роботи у Тристоронній контактній групі.
- Проте у червня 2019 року Леонід Кучма вдруге став на чолі української делегації в ТКГ з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.
- З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.
- Цьому передувала розмова президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна. 26 липня Зеленський та Путін під час телефонної розмови погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі.