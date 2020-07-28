Кучма покинув ТКГ щодо Донбасу

Другий президент України Леонід Кучма прийняв рішення піти з посади очільника української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Джерело: пресслужба ОП

Дослівно: "Володимир Зеленський вдячний другому президенту України Леоніду Кучмі за його роботу на чолі української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ).

Глава держави наголосив, що робота Леоніда Кучми в Мінському процесі була надзвичайно важливою та водночас складною, і зазначив, що з шаною та повагою ставиться до його рішення про припинення участі в діяльності ТКГ".

Деталі: Зеленський під час особистої зустрічі 28 липня подякував Кучмі та додав, що завжди у майбутньому готовий почути його пораду.

Кучма зазначив, що за останній рік робота ТКГ значно просунулася. Він сказав, що й надалі у разі потреби готовий ділитися досвідом і надавати консультації.

Щодо наступника Кучми у пресслужбі президента УП зазначили, що "у найближчому майбутньому оголосять нового очільника ТКГ".

Про намір покинути ТКГ Кучма говорив Зеленському ще у травні 2020 року. За словами Зеленського, Кучма пропонував покинути переговорний процес і передати справи віцепрем'єр-міністру, першому заступнику голови делегації в Тристоронній контактній групі Олексію Резнікову.

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