Зеленский рассматривает Кравчука и Резникова на замену Кучме в ТКГ

Новым главой делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе может стать нынешний первый замглавы украинской делегации, вице-премьер Алексей Резников, первый президент Украины Леонид Кравчук, также рассматривается еще ряд кандидатур.

Источник: президент Владимир Зеленский на брифинге в среду после посещения больницы "Охматдет", цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "У нас есть несколько претендентов. Один из претендентов, вы знаете, наш вице-премьер-министр Резников. Мы также говорим с первым президентом Украины Леонидом Макаровичем Кравчуком. И есть еще пара кандидатур. В ближайшие дни будет официальная информация".

Детали: По его словам, все рассматриваемые кандидатуры будут в той или иной мере участвовать в работе по достижению мира на Донбассе или в роли советника, или в других ролях.

Что предшествовало: Второй президент Украины Леонид Кучма принял решение уйти с поста главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сейчас рассматриваются несколько кандидатов вместо второго президента Леонида Кучмы в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.