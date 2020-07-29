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Новий прокурор Києва: ОП допомагав, а з люстрованих мене викреслили

Середа, 29 липня 2020, 14:22
Ірина Венедіктова й Олег Кіпер

Прокурор Києва Олег Кіпер підтверджує факт роботи позаштатним радником голови Офісу президента до виконання рішення суду про поновлення його в органах прокуратури й наголошує, що термін "люстрований" до нього вже не застосовується.

Джерело: Кіпер у бліц-інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Про роботу з Андрієм Єрмаком: "Після люстрації для мене, як і для моєї сім'ї, були скрутні часи... У 2016 році я отримав свідоцтво про право на провадження адвокатської діяльності, після цього заснував адвокатське об'єднання ...

З квітня 2019 року надавав професійну допомогу Офісу президента (тоді ще Адміністрації президента – УП) з питань діяльності правоохоронних органів. І вже на початку 2020 року отримав пропозицію стати одним із позаштатних радників на громадських засадах голови Офісу президента. На посаді радника також консультував з питань діяльності правоохоронних органів".

Звільнився я з Офісу президента після виконання рішення суду про моє поновлення в органах прокуратури".

Про люстрацію: "У вересні 2019 року суд визнав, що звільнення мене з посади відповідно до закону "Про очищення влади" незаконне та безпідставне. Жодних фактів незаконних дій з мого боку або допомоги в узурпації влади не було, люстрація відбулася виключно через посаду, зазначену в законі.

Суд, визнавши, що люстрація щодо мене було незаконною, також зобов'язав вилучити моє прізвище зі списку люстрованих осіб Міністерства юстиції. Тому до мене термін "люстрований" уже не застосовується".

Цьому передувало: 27 липня генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу прокуратури Києва нового керівника – Олега Кіпера, який раніше обіймав посаду заступника прокурора Києва.

Передісторія: 

  • Олега Кіпера було люстровано, але у вересні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва повернув йому посаду старшого прокурора Головного управління нагляду, вважаючи, що люстрація його була безпідставною, а причетність до узурпації влади Віктором Януковичем – не встановлена.
  • ЗМІ повідомляли, що Кіпер працював позаштатним радником голови Офісу президента Андрія Єрмака.
  • Також ЗМІ повідомляли про спільний бізнес дружин Олега Кіпера та Сергія Кізя, колишнього заступника генпрокурора Юрія Луценка. Журналісти "Схеми: корупція в деталях" повідомляли, що Кізь їздить на машині Кіпера (BMW X5 2010 року).

Теми: прокуратуралюстраціяОфіс президентаОфіс генпрокурора


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