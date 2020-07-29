Новый прокурор Киева: ОП помогал, а из люстрированных меня вычеркнули

Прокурор Киева Олег Кипер подтверждает факт работы внештатным советником главы Офиса президента до исполнения решения суда о восстановлении его в органах прокуратуры и подчеркивает, что понятие "люстрированный" к нему уже не применяется.

Источник: Кипер в блиц-интервью агентству "Интерфакс-Украина"

О работе с Андреем Ермаком: "После люстрации для меня, как и для моей семьи, были трудные времена... В 2016 году я получил свидетельство о праве на осуществление адвокатской деятельности, после этого основал адвокатское объединение...

С апреля 2019 года оказывал профессиональную помощь Офиса президента (тогда еще Администрации президента – УП) по вопросам деятельности правоохранительных органов. И уже к началу 2020 году получил предложение стать одним из внештатных советников на общественных началах главы Офиса президента. В должности советника также консультировал по вопросам деятельности правоохранительных органов.

Уволился я из Офиса президента после исполнения решения суда о моем восстановлении в органах прокуратуры".

О люстрации: "В сентябре 2019 года суд признал, что увольнение меня с должности в соответствии с законом "Об очищении власти" незаконно и необоснованно. Никаких фактов незаконных действий с моей стороны или помощи в узурпации власти не было, люстрация состоялась исключительно из-за должности, указанной в законе.

Суд, признав, что люстрация в отношении меня было незаконной, также обязал изъять мое имя из списка люстрированных лиц Министерства юстиции. Поэтому ко мне понятие "люстрированный" уже не применимо".

Этому предшествовало: 27 июля генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу прокуратуры Киева нового руководителя – Олега Кипера, ранее занимавшего должность заместителя прокурора Киева.

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