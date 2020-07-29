Затримані в Білорусі російські бойовики Вагнера воювали на Донбасі

Серед затриманих у Білорусі росіян є ті, хто служив у батальйоні російського письменника Захара Прілєпіна, коли той воював на боці бойовиків на сході України, бойовики могли направлятися на окупований Донбас.

Джерело: Прілєпін в Facebook, джерело "Української правди", Радіо Свобода

Деталі: Прілєпін підтвердив, що серед затриманих в Мінську представників ПВК "Вагнер" дійсно є кілька колишніх бійців з його батальйону (який на даний момент вже не існує).

За даними УП, загалом серед затриманих може бути як мінімум семеро бойовиків, які воювали на Донбасі та занесені в базу "Миротворця".

При чому Прілєпін каже, що до подій в Білорусі ці люди не мають відношення, а прямували вони зовсім в іншу країну і білоруським спецслужбам про це відомо.

За даними джерела УП, бойовики ПВК "Вагнер" могли направлятися на території українського Донбасу, окуповані РФ.

Водночас російська служба "Радіо Свобода" вважає, що затримані найманці ПВК "Вагнер" слідували до Судану.

Радио Свобода полагает, что задержанные в Минске люди, которых власти Беларуси называют "наемниками ЧВК Вагнера", направлялись в Судан. На кадрах из задержания видна банкнота в 20 суданских фунтов и телефонная карточка с изображением мечети Хатмия в городе Кассала pic.twitter.com/Mcf8gu7PXt — Радио Свобода (@SvobodaRadio) July 29, 2020

Пряма мова Прілєпіна: "Те, що люди, які воювали і воюють в армії" ДНР "і" ЛНР "- воюють не тільки там, давно відомо. Виїжджають вони і в Сирію, і в інші теплі воюючі країни.

Але якщо білоруське керівництво почне цю історію використовувати в своїх цілях - це, звичайно, безглуздо буде виглядати.

Тут, наскільки я можу судити з боку, звичайна історія - добре навчені люди рухаються в певних напрямках за своїми маршрутами, у них свої справи, і ніяка Білорусія їм не потрібна. Те, що три десятка мужиків в камуфляжі збиралися в якусь іншу сторону, і білоруським спецслужбам про це чудово, упевнений, відомо. Вже не знаю навіщо вони все це затіяли. Сподіваюся, все вирішиться скоро".

Що передувало: У Білорусі заявили, що затримали під Мінськом 32 бойовика російської приватної військової компанії Вагнера, ще одну людину виявили і затримали на півдні країни.

За даними білоруської влади, бойовики мали на меті дестабілізацію в країні перед виборами.

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Нагадаємо: Євген (Захар) Прілєпін в 2017 році отримав посаду "заступника командира батальйону спецназу по роботі з особовим складом" в так званій "ДНР".

Служба безпеки України відкрила провадження проти Прілєпіна за ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) і ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) УКУ.

У 1990-х роках Прілєпін служив в загоні міліції особливого призначення (ОМОН), брав участь в операціях в Чечні і Дагестані.

В Росії існує умовно приватна військова компанія "ПВК Вагнера", яка відправляє бойовиків воювати на Донбас і в Сирію. Її втрати не входять в офіційну статистику, але це не заважає президенту Володимиру Путіну нагороджувати російських найманців.