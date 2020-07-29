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Задержанные в Беларуси российские боевики Вагнера воевали на Донбассе

Среда, 29 июля 2020, 17:36
Задержанные в Беларуси российские боевики Вагнера воевали на Донбассе

Среди задержанных в Беларуси россиян есть те, кто служил в батальоне российского писателя Захара Прилепина, когда тот воевал на стороне боевиков на востоке Украины, боевики могли направляться на оккупированный Донбасс.

Источник: Прилепин в Facebook, источник "Украинской правды", Радио Свобода

Детали: Прилепин потдтвердил, что среди задержанных в Минске представителей ЧВК "Вагнер" действительно есть несколько бывших бойцов из его батальона (который на данный момент уже не существует).

По данным УП, в целом среди задержанных могут быть как минимум семеро боевиков, которые воевали на Донбассе и занесены в базу "Миротворца".

При чем Прилепин говорит, что к событиям в Беларуси эти люди не имеют отношения, а направлялись они совсем в другую страну и белорусским спецслужбам об этом известно.

По данным источника УП, боевики ЧВК "Вагнер" могли направляться на территории украинского Донбасса, оккупированные РФ.

В то же время российская служба "Радио Свобода" считает, что задержанные наемники ЧВК "Вагнер" следовали в Судан.

Прямая речь Прилепина: "То, что люди, воевавшие и воюющие в армии "ДНР" и "ЛНР" - воюют не только там, давно известно. Выезжают они и в Сирию, и в иные тёплые воюющие страны.

Но если белорусское руководство начнёт эту историю использовать в своих целях - это, конечно, нелепо будет выглядеть.

Тут, насколько я могу судить со стороны, обычная история - хорошо обученные люди движутся в определённых направлениях по своим маршрутам, у них свои дела, и никакая Белоруссия им не нужна. То, что три десятка мужиков в камуфляже собирались в какую-то другую сторону, и белорусским спецслужбам отлично, уверен, известно. Уж не знаю зачем они всё это затеяли. Надеюсь, всё разрешится скоро".

Что предшествовало: В Беларуси заявили, что задержали под Минском 32 боевика российской частной военной компании Вагнера, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

По данным белорусских властей, боевики имели целью дестабилизацию в стране перед выборами.

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Напомним: Евгений (Захар) Прилепин в 2017 году получил должность "заместителя командира батальона спецназа по работе с личным составом" в так называемой "ДНР".

Служба безопасности Украины открыла производство против Прилепина по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УКУ.

В 1990-х годах Прилепин служил в отряде милиции особого назначения (ОМОНе), участвовал в операциях в Чечне и Дагестане.

В России существует условно частная военная компания "ЧВК Вагнера", которая отправляет боевиков воевать на Донбасс и в Сирию. Ее потери не входят в официальную статистику, но это не мешает президенту Владимиру Путину награждать российских наемников.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусьтерроризм
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