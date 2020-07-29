Апеляція ВАКС скасувала закриття справи Бахматюка – ЦПК

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала рішення Печерського районного суду Києва, яким зобов'язали закрити справу "ВіЕйБі Банку" олігарха Олега Бахматюка.

Джерело: Центр протидії корупції

Деталі: Розгляд апеляції тривав 3 дні. За цей час прозвучало десяток клопотань від 7 адвокатів.

Дослівно: "У своїх виступах адвокати погрожували суддям ЄСПЛ, дорікали ВАКСу, що той ще й року не працює, емоційно реагували на рішення суддів щодо клопотань. Зрештою адвокатам не вдалося затягнути розгляд.

Адвокати не змогли відповісти на запитання суддів, чому пішли в Печерський суд зі скаргами, а не в Антикорупційний".

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Що було раніше: 11 листопада Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 11 листопада затримали 7 осіб, яких підозрюють у заволодінні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту, наданого у 2014 році Національним банком України ПАТ "ВіЕйБі Банк".

28 травня колегія суддів заочно призначила олігарху Олегу Бахматюку тримання під вартою.

Передісторія: