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Апелляция ВАКС отменила закрытие дела Бахматюка – ГПК

Среда, 29 июля 2020, 19:04

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила решение Печерского районного суда Киева, которым обязали закрыть дело "ВиЭйБи Банка" олигарха Олега Бахматюка.

Источник: Центр противодействия коррупции

Детали: Рассмотрение апелляции продолжался 3 дня. За это время прозвучало десяток ходатайств от 7 адвокатов.

Дословно: "В своих выступлениях адвокаты угрожали судьям ЕСПЧ, упрекали Вакс, что он еще и года не работает, эмоционально реагировали на решения судей относительно ходатайств. В конце концов адвокатам не удалось затянуть рассмотрение.

Что было раньше: 11 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 11 ноября задержали 7 человек, подозреваемых в завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, предоставленного в 2014 году Национальным банком Украины ПАО "ВиЭйБи Банк".

28 мая коллегия судей заочно назначила олигарху Олегу Бахматюку содержание под стражей.

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Предыстория:

  • В октябре 2014 года Нацбанк выделил "ВиЭйБи Банку" стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн. "ВиЭйБи" принадлежал владельцу аграрного холдинга "Укрлендфарминг" Олегу Бахматюку.
  • В ноябре 2014 года НБУ признал банк неплатежеспособным и ввел временную администрацию. Решение о ликвидации финучреждения было принято в марте 2015 года.
  • НАБУ начало расследовать дело Бахматюка в октябре 2016 года.
  • Когда следователи вышли на финишную прямую, генпрокурор Юрий Луценко решил отдать дело в полицию
  • Сто томов уголовного дела о злоупотреблениях в "ВиЭйБи Банке" хранились полицией в подвале стороннего предприятия и были затоплены.

Темы: Антикоррупционный судБахматюколигархи


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