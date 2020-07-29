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Україна назвала "страусячою поведінкою" чергове повернення Росією ноти

Середа, 29 липня 2020, 23:19

Російське МЗС повернуло Україні її ноту протесту щодо проведення 26 липня в тимчасово окупованому Севастополі так званого "військово-морського параду".

Джерело: МЗС України, яке цитує "Укрінформ"

Дослівно: "Не здивовані фактом повернення російським МЗС ноти протесту України у зв’язку з проведенням 26 липня 2020 року в тимчасово окупованому Севастополі так званого "військово-морського параду" з пропозицією Україні "позбутися ілюзій і звикнутись з тим фактом, що Крим і Севастополь є невід’ємною частиною Росії".

Деталі: В українському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що "звиклись ми лише з фактом страусячої поведінки російської дипломатії – повернути документ, ніби й не було".

У МЗС також зазначили, що Російська Федерація має звикнути до того, що подібна її поведінка не шкодить офіційній фіксації чергового правопорушення з метою його включення до поточних та майбутніх справ щодо Росії у зв’язку з її триваючою збройною агресією проти України.

Передісторія: 28 липня Україна передала російському МЗС ноту протесту у зв’язку військово-морським парадом, який Росія провела 26 липня в Севастополі.

У червні українське МЗС передало в Москву ще одну ноту протесту щодо проведення парадів до Дня перемоги в окупованих Росією Криму та ОРДЛО.

Українська правда
Теми: КримМЗСокупаціяРосіяпропаганда


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