Украина назвала "страусиным поведением" очередное возвращение Россией ноты

Российский МИД вернул Украине ее ноту протеста по проведению 26 июля в временно оккупированном Севастополе так называемого "военно-морского парада".

Источник: МИД Украины, который цитирует "Укринформ"

Дословно: "Не удивлены фактом возвращения российским МИД ноты протеста Украины в связи с проведением 26 июля 2020 во временно оккупированном Севастополе так называемого "военно-морского парада" с предложением Украине "избавиться от иллюзий и свыкнуться с тем фактом, что Крым и Севастополь является неотъемлемой частью России".

Детали: В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что "свыклись мы только с фактом страусиного поведения российской дипломатии - вернуть документ, будто и не было".

В МИД также отметили, что Российская Федерация должна привыкнуть к тому, что подобное ее поведение не вредит официальной фиксации очередного правонарушения с целью его включения в текущих и будущих дел по России в связи с ее продолжающейся вооруженной агрессией против Украины.

Предыстория: 28 июля Украина передала российскому МИД ноту протеста в связи военно-морским парадом, который Россия провела 26 июля в Севастополе.

В июне украинский МИД передал в Москву еще одну ноту протеста по поводу проведения парадов ко Дню победы в оккупированных Россией Крыму и ОРДЛО.