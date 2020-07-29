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Украина назвала "страусиным поведением" очередное возвращение Россией ноты

Среда, 29 июля 2020, 23:19

Российский МИД вернул Украине ее ноту протеста по проведению 26 июля в временно оккупированном Севастополе так называемого "военно-морского парада".

Источник: МИД Украины, который цитирует "Укринформ"

Дословно: "Не удивлены фактом возвращения российским МИД ноты протеста Украины в связи с проведением 26 июля 2020 во временно оккупированном Севастополе так называемого "военно-морского парада" с предложением Украине "избавиться от иллюзий и свыкнуться с тем фактом, что Крым и Севастополь является неотъемлемой частью России".

Детали: В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что "свыклись мы только с фактом страусиного поведения российской дипломатии - вернуть документ, будто и не было".

В МИД также отметили, что Российская Федерация должна привыкнуть к тому, что подобное ее поведение не вредит официальной фиксации очередного правонарушения с целью его включения в текущих и будущих дел по России в связи с ее продолжающейся вооруженной агрессией против Украины.

Предыстория: 28 июля Украина передала российскому МИД ноту протеста в связи военно-морским парадом, который Россия провела 26 июля в Севастополе.

В июне украинский МИД передал в Москву еще одну ноту протеста по поводу проведения парадов ко Дню победы в оккупированных Россией Крыму и ОРДЛО.

Темы: КрымМИДоккупацияРосcияпропаганда


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