За ексголову Кіровоградської ОДА внесли заставу 10 млн
Підозрюваний у вимаганні ексголова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь вийде з СІЗО, оскільки за нього внесено заставу в 10,1 мільйона гривень.
Джерело: прессекретар Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис у коментарі УП
Пряма мова: "Сьогодні застава за ексочільника Кіровоградськоі області була внесена у повному обсязі".
Деталі: Чемерис також уточнила, що напередодні було також внесено заставу в 5 млн за іншого фігуранта цієї справи - Сергія Шевченка.
Що передувало: Вищий антикорупційний суд обрав ексголові Кіровоградської ОДА Андрію Балоню запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із альтернативою застави в розмірі трожи більше 10 мільйонів гривень.
Сам Балонь на суді стверджував, що жодних доказів його причетності до вимагання коштів немає, а справа проти нього – сфабрикована.
Передісторія:
- 25 червня в СБУ повідомили, що піймали голову однієї з обласних держадміністрацій та посадовця цієї ж ОДА на вимаганні 1,8 мільйонів гривень.Затриманим виявився голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь.
- 25 червня Кабінет міністрів погодив відставку Балоня з поста голови Кіровоградської обласної держадміністрації. Після відставку схвалив президент Володимир Зеленський.
- Зеленський призначив ексзаступника голови Херсонської обласної державної адміністрації, колишнього слідчого Андрія Балоня головою Кіровоградської ОДА на початку листопада 2019 року.