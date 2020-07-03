За ексголову Кіровоградської ОДА внесли заставу 10 млн

Підозрюваний у вимаганні ексголова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь вийде з СІЗО, оскільки за нього внесено заставу в 10,1 мільйона гривень.

Джерело: прессекретар Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис у коментарі УП

Пряма мова: "Сьогодні застава за ексочільника Кіровоградськоі області була внесена у повному обсязі".

Деталі: Чемерис також уточнила, що напередодні було також внесено заставу в 5 млн за іншого фігуранта цієї справи - Сергія Шевченка.

Що передувало: Вищий антикорупційний суд обрав ексголові Кіровоградської ОДА Андрію Балоню запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із альтернативою застави в розмірі трожи більше 10 мільйонів гривень.

Сам Балонь на суді стверджував, що жодних доказів його причетності до вимагання коштів немає, а справа проти нього – сфабрикована.

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