Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

За ексголову Кіровоградської ОДА внесли заставу 10 млн

П'ятниця, 3 липня 2020, 13:18
За ексголову Кіровоградської ОДА внесли заставу 10 млн

Підозрюваний у вимаганні ексголова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь вийде з СІЗО, оскільки за нього внесено заставу в 10,1 мільйона гривень.

Джерело: прессекретар Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис у коментарі УП

Пряма мова: "Сьогодні застава за ексочільника Кіровоградськоі області була внесена у повному обсязі".

Деталі: Чемерис також уточнила, що напередодні було також внесено заставу в 5 млн за іншого фігуранта цієї справи - Сергія Шевченка.

Що передувало: Вищий антикорупційний суд обрав ексголові Кіровоградської ОДА Андрію Балоню запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із альтернативою застави в розмірі трожи більше 10 мільйонів гривень.

Сам Балонь на суді стверджував, що жодних доказів його причетності до вимагання коштів немає, а справа проти нього – сфабрикована. 

Передісторія: 

  • 25 червня в СБУ повідомили, що піймали голову однієї з обласних держадміністрацій та посадовця цієї ж ОДА на вимаганні 1,8 мільйонів гривень.Затриманим виявився голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь.
  • 25 червня Кабінет міністрів погодив відставку Балоня з поста голови Кіровоградської обласної держадміністрації. Після відставку схвалив президент Володимир Зеленський.
  • Зеленський призначив ексзаступника голови Херсонської обласної державної адміністрації, колишнього слідчого Андрія Балоня головою Кіровоградської ОДА на початку листопада 2019 року.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
Останні новини
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
Усі новини...
Реклама: