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За ексголову Кіровоградської ОДА внесли заставу 10 млн

П'ятниця, 3 липня 2020, 13:18

Підозрюваний у вимаганні ексголова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь вийде з СІЗО, оскільки за нього внесено заставу в 10,1 мільйона гривень.

Джерело: прессекретар Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис у коментарі УП

Пряма мова: "Сьогодні застава за ексочільника Кіровоградськоі області була внесена у повному обсязі".

Деталі: Чемерис також уточнила, що напередодні було також внесено заставу в 5 млн за іншого фігуранта цієї справи - Сергія Шевченка.

Що передувало: Вищий антикорупційний суд обрав ексголові Кіровоградської ОДА Андрію Балоню запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із альтернативою застави в розмірі трожи більше 10 мільйонів гривень.

Сам Балонь на суді стверджував, що жодних доказів його причетності до вимагання коштів немає, а справа проти нього – сфабрикована. 

Передісторія: 

  • 25 червня в СБУ повідомили, що піймали голову однієї з обласних держадміністрацій та посадовця цієї ж ОДА на вимаганні 1,8 мільйонів гривень.Затриманим виявився голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь.
  • 25 червня Кабінет міністрів погодив відставку Балоня з поста голови Кіровоградської обласної держадміністрації. Після відставку схвалив президент Володимир Зеленський.
  • Зеленський призначив ексзаступника голови Херсонської обласної державної адміністрації, колишнього слідчого Андрія Балоня головою Кіровоградської ОДА на початку листопада 2019 року.

Валентина Романенко, УП


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