Ексголові Кіровоградщини призначили заставу в 10 мільйонів

Вищий антикорупційний суд обрав ексголові Кіровоградської ОДА Андрію Балоню запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із альтернативою застави в розмірі близько 10 мільйонів гривень.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура, засідання Вищого антикорупційного суду, пресслужба ВАКС у коментарі УП

Дослівно САП: "Вищий антикорупційний суд за клопотанням прокурора САП та детективів НАБУ обрав запобіжні заходи голові однієї з обласних держадміністрацій та посадовцю ОДА, які підозрюються в отриманні неправомірної вигоди.

Так, суд частково задовольнив клопотання прокурора та детективів та застосував до підозрюваних запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави для голови ОДА у розмірі майже 10 млн гривень, для його пособника – 5 млн гривень.

Строк дії запобіжних заходів – 60 діб".

Деталі: Разом з тим, у пресслужбі ВАКС "Українській правді" повідомили, що Балоню визначено заставу в розмірі 5000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 10 млн 135 тис грн.

У разі внесення застави, на підозрюваного покладаються такі обов'язки: прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за кожною вимогою; не відлучатися із Кропивницького без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання; утриматися від спілкування із будь-якими особами з приводу обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру; носити електронний засіб контролю (браслет).

Як було видно з трансляції судового засідання, прокурор клопотав про взяття ексголови Кіровоградської ОДА під варту із можливістю внесення застави.

Сторона захисту просила для колишнього очільника Кіровоградщини запобіжний захід у вигляді цілодобового домашній арешту.

Сам Балонь стверджував, що жодних доказів його причетності до вимагання коштів немає, а справа проти нього – сфабрикована.

Ексголова ОДА також розповів, що після того, як він дізнався про погодження Кабміном його відставки, то написав першому заступнику керівника Офісу президента Сергію Трофімову із запитанням, чи він звільнений. Трофімов відповів, що дійсно Балонь більше не займатиме посаду голови облдержадміністрації та запросив його до Офісу.

Розмова в ОП стосувалась помічника Балоня – Сергія Шевченка, який також проходить у справі як підозрюваний. Начебто Трофімов заявив, що "історія із Шевченком дуже погана та буде мати продовження".

Балонь вважає себе "політичною жертвою".

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