На Рівненщині різко зросло число нових хворих на COVID-19
29 липня коронавірус підтвердили у 77 мешканців Рівненської області. Добою раніше зареєстрували 32 нових випадки захворювання.
Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у facebook
Деталі: Зокрема, у Костопільському районі виявили 23 нових хворих, у Дубенському районі – 17, Зарічненському – 10. Вік нових хворих від 4 до 78 років.
"Таким чином в Рівненській області наразі маємо 5942 випадки захворювання на коронавірусну хворобу", – написав Коваль.
Зросло також число летальних випадків. Наразі від ускладнень хвороби померли 93 людини.
Окрім того, 29 липня одужала рекордна кількість хворих – 157. Загалом в області вилікувались 4646 осіб.
В роботі лабораторій області залишається 380 зразків.
Що передувало: 28 липня у Рівненській області зареєстрували 32 нових випадки захворювання на коронавірус. У цей день вилікувалась 21 людина.
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Нагадаємо:
- За добу 28 липня COVID-19 в Україні діагностували 1 022 людям, 21 хворий помер, а 650 осіб одужали.
- Загалом за час пандемії в Україні було виявлено 67 597 випадків коронавірусної хвороби, з них 1 650 – летальні, 37 394 – успішно одужали. Станом на 29 липня хворіють 28 553 особи.