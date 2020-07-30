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На Рівненщині різко зросло число нових хворих на COVID-19

Четвер, 30 липня 2020, 00:16
На Рівненщині різко зросло число нових хворих на COVID-19

29 липня коронавірус підтвердили у 77 мешканців Рівненської області. Добою раніше зареєстрували 32 нових випадки захворювання. 

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у facebook

Деталі: Зокрема, у Костопільському районі виявили 23 нових хворих, у Дубенському районі – 17, Зарічненському – 10. Вік нових хворих від 4 до 78 років.

"Таким чином в Рівненській області наразі маємо 5942 випадки захворювання на коронавірусну хворобу", – написав Коваль.

Зросло також число летальних випадків. Наразі від ускладнень хвороби померли 93 людини. 

Окрім того, 29 липня одужала рекордна кількість хворих – 157. Загалом в області вилікувались 4646 осіб. 

В роботі лабораторій області залишається 380 зразків.

Що передувало: 28 липня у Рівненській області зареєстрували 32 нових випадки захворювання на коронавірус. У цей день вилікувалась 21 людина.   

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Нагадаємо: 

  • За добу 28 липня COVID-19 в Україні діагностували 1 022 людям, 21 хворий помер, а 650 осіб одужали.
  • Загалом за час пандемії в Україні було виявлено 67 597 випадків коронавірусної хвороби, з них 1 650 – летальні, 37 394 – успішно одужали. Станом на 29 липня хворіють 28 553 особи.

Українська правда

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Теми: коронавірусРівненська область
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