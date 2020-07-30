На Ровенщине резко возросло число новых больных COVID-19
29 июля коронавирус подтвердили у 77 жителей Ровенской области. Сутками ранее зарегистрировали 32 новых случая заболевания.
Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в facebook
Детали: В частности, в Костопольском районе обнаружили 23 новых больных, в Дубенском районе – 17, Заричненском – 10. Возраст новых больных от 4 до 78 лет.
"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 5942 случая заболевания коронавирусной болезнью", – написал Коваль.
Возросло также число летальных случаев. Сейчас от осложнений болезни умерли 93 человека.
Кроме того, 29 июля выздоровело рекордное количество больных – 157. Всего в области вылечились 4646 человек.
В работе лабораторий области остается 380 образцов.
Что предшествовало: 28 июня в Ровенской области зарегистрировали 32 новых случая заболевания коронавирусом. В этот же день вылечился 21 житель области.
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Напомним:
- За сутки 28 июля COVID-19 в Украине диагностировали 1022 людям, 21 больной умер, а 650 человек выздоровели.
- Всего за время пандемии в Украине было установлено 67 597 случаев коронавирусной болезни, из них 1650 – летальные, 37 394 – успешно выздоровели. По состоянию на 29 июля болеют 28 553 человека.