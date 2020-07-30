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На Ровенщине резко возросло число новых больных COVID-19

Четверг, 30 июля 2020, 00:16

29 июля коронавирус подтвердили у 77 жителей Ровенской области. Сутками ранее зарегистрировали 32 новых случая заболевания.

Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в facebook

Детали: В частности, в Костопольском районе обнаружили 23 новых больных, в Дубенском районе – 17, Заричненском – 10. Возраст новых больных от 4 до 78 лет.

"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 5942 случая заболевания коронавирусной болезнью", – написал Коваль.

Возросло также число летальных случаев. Сейчас от осложнений болезни умерли 93 человека.

Кроме того, 29 июля выздоровело рекордное количество больных – 157. Всего в области вылечились 4646 человек.

В работе лабораторий области остается 380 образцов.

Что предшествовало: 28 июня в Ровенской области зарегистрировали 32 новых случая заболевания коронавирусом. В этот  же день вылечился 21 житель области. 

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Напомним:

  • За сутки 28 июля COVID-19 в Украине диагностировали 1022 людям, 21 больной умер, а 650 человек выздоровели.
  • Всего за время пандемии в Украине было установлено 67 597 случаев коронавирусной болезни, из них 1650 – летальные, 37 394 – успешно выздоровели. По состоянию на 29 июля болеют 28 553 человека.

Украинская правда
Темы: коронавирусРовенская область


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