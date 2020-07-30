Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

З початку доби ворог один раз відкривав вогонь – ООС

Четвер, 30 липня 2020, 07:40

З початку поточної доби російські найманці здійснили черговий провокативний обстріл поблизу Новотошківського. Українські бійці вогонь не відкривали. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: 29 липня ворог стріляв біля також один раз – біля Новолуганського. Внаслідок таких дій бойовиків українські військові не зазнали втрат. 

"Громадяни України можуть бути впевненими у тому, що їх Збройні Сили завжди готові виконувати завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності нашої Вітчизни, захистити мир і спокій українців", – написали в штабі. 

Нагадаємо: 

  • Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що обстріли з боку російських найманців після оголошення режиму перемир’я є випадками порушення саме режиму тиші, але не означають порушення перемир’я як такого.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 29 липня: бойовики в Білорусі, заміна Кучмі в ТКГ

Білорусь: 14 затриманих бойовиків "Вагнера" воювали на Донбасі

відеоЗатримання бойовиків під Мінськом: Лукашенко вимагає від Росії пояснень

Затримані в Білорусі російські бойовики Вагнера воювали на Донбасі

Резніков і Кравчук прокоментували пропозицію Зеленського щодо ТКГ

списокУ Білорусі заявили, що піймали бойовиків Путіна, які планували провокації

Усі новини...
ООС
ООС про позитив перемир’я: три дні немає загиблих та поранених
На Донбасі зберігається "тиша" – ООС
СММ ОБСЄ нарахувала більше 100 порушень у перший день "тиші"
Останні новини
08:16
У США пропонують унеможливити в’їзд до країни осіб, висланих за шпигунство
08:00
Головні новини середи і ночі: бойовики у Білорусі, заміна Кучмі у ТКГ
07:40
З початку доби ворог один раз відкривав вогонь – ООС
06:52
ФотоСБУ виявила масштабну вирубку лісів на заході та півночі країни
06:15
"Швидка" насмерть збила жінку на Харківщині 
05:12
Темпи пандемії не зменшуються: за добу 285 тисяч нових випадків
04:16
Нові КПВВ у Золотому та Щасті планують відкрити до кінця осені – МінТОТ
03:28
Через обмін криптовалют мешканцям Хмельницького "світить" до шести років
02:55
Боснійський міністр помер від коронавірусу
02:18
ІнфографікаЗа тиждень відпрацювання доріг поліція нарахувала 51 тисячу порушень
Усі новини...