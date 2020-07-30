З початку доби ворог один раз відкривав вогонь – ООС

З початку поточної доби російські найманці здійснили черговий провокативний обстріл поблизу Новотошківського. Українські бійці вогонь не відкривали.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: 29 липня ворог стріляв біля також один раз – біля Новолуганського. Внаслідок таких дій бойовиків українські військові не зазнали втрат.

"Громадяни України можуть бути впевненими у тому, що їх Збройні Сили завжди готові виконувати завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності нашої Вітчизни, захистити мир і спокій українців", – написали в штабі.

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