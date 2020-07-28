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Резніков: Обстріли окупантів – це порушення "тиші", а не перемир'я

Вівторок, 28 липня 2020, 23:51

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що обстріли з боку російських найманців після оголошення режиму перемир’я є випадками порушення саме режиму тиші, але не означають порушення перемир’я як такого.

Джерело: Резніков під час вебінару "Мінський процес: помірний успіх або політичний тупик?", якого цитує "Укрінформ"

На сьогоднішній день багато критики щодо того, що вже було кілька випадків порушення цього режиму тиші з використанням стрілецької зброї. Йде обговорення, чи це порушення перемир’я, чи порушенням режиму тиші.

Я переконаний, що це є порушенням режиму тиші, а не режиму перемир’я, тому що якраз комплекс додаткових заходів передбачає проведення відповідної перевірки, дослідження дій з боку порушників та інформування про це СММ ОБСЄ, яка, у свою чергу, має поінформувати Тристоронню контактну групу з приводу причини такого порушення, факту відновлення вогню".

Деталі: Він повідомив, що 28 липня мало відбутися позачергове засідання робочої групи з питань безпеки у складі ТКГ, учасники якого мають обговорити випадки обстрілів українських позицій з боку бойовиків.

Станом на кінець доби на сайті Офісу президента немає інформації щодо засідання, а також невідомо, відбулося воно чи ні.

Передісторія:

  • З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.
  • 28 липня окупанти також обстріляли наших бійців.
  • Проте, за словами головнокомандувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, менш ніж через годину бойовики порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.
  • 26 липня президент Володимир Зеленський та президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі.
  • У зв’язку із введенням режиму повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі заборонили проводити будь-які розвідувальні дії та використовувати літальні апарати. Про всі заборони після розмови двох президентів детально повідомили в Міноборони.

Теми: ДонбасООСвійнаобстрілбойові дії


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