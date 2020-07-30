С начала суток враг один раз открывал огонь – ООС
Четверг, 30 июля 2020, 07:40
С начала текущих суток российские наемники совершили очередной провокационный обстрел вблизи Новотошковского. Украинские бойцы огонь не открывали.
Источник: сообщение штаба ООС
Детали: 29 июля враг также один раз открыл огонь – возле Новолуганского.
В результате таких действий боевиков украинские военные не понесли потерь.
"Граждане Украины могут быть уверены в том, что их Вооруженные Силы всегда готовы выполнять задачи по защите суверенитета и территориальной целостности нашей Родины, защитить мир и покой украинцев", – написали в штабе.
Напомним:
- Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что обстрелы со стороны российских наемников после объявления режима перемирия является случаями нарушения именно режима тишины, но не означают нарушение перемирия как такового.
Украинская правда