С начала суток враг один раз открывал огонь – ООС

С начала текущих суток российские наемники совершили очередной провокационный обстрел вблизи Новотошковского. Украинские бойцы огонь не открывали.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: 29 июля враг также один раз открыл огонь – возле Новолуганского.

В результате таких действий боевиков украинские военные не понесли потерь.

"Граждане Украины могут быть уверены в том, что их Вооруженные Силы всегда готовы выполнять задачи по защите суверенитета и территориальной целостности нашей Родины, защитить мир и покой украинцев", – написали в штабе.

Напомним: