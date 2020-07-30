Україна може вимагати видачі уродженців України, яких затримали в Білорусі разом з іншими бойовиками російської військової компанії "Вагнер".

Джерело: заступник секретаря Ради національної безпеки й оборони України Сергій Кривонос у коментарі "5 каналу"

Деталі: За словами заступника секретаря РНБО, він уже звертався з цим питанням до Міністерства закордонних справ.

Пряма мова Кривоноса: "Чи не розглянути б таку пропозицію, щоб їх нам видали по екстрадиції. Це питання обговорюється, яким чином. Це було б непогано.

По-перше, це б посилило нормальні відносини України й Білорусі, дало б поштовх до покращення відносин. І відбило би бажання наших ворогів використовувати територію наших сусідів як плацдарм для дій проти нашої країни".

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