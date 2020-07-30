Затримання "вагнерівців" у Білорусі: РНБОУ пропонує екстрадицію в Україну
Четвер, 30 липня 2020, 09:18
Україна може вимагати видачі уродженців України, яких затримали в Білорусі разом з іншими бойовиками російської військової компанії "Вагнер".
Джерело: заступник секретаря Ради національної безпеки й оборони України Сергій Кривонос у коментарі "5 каналу"
Деталі: За словами заступника секретаря РНБО, він уже звертався з цим питанням до Міністерства закордонних справ.
Пряма мова Кривоноса: "Чи не розглянути б таку пропозицію, щоб їх нам видали по екстрадиції. Це питання обговорюється, яким чином. Це було б непогано.
По-перше, це б посилило нормальні відносини України й Білорусі, дало б поштовх до покращення відносин. І відбило би бажання наших ворогів використовувати територію наших сусідів як плацдарм для дій проти нашої країни".
Передісторія:
- 29 липня в Білорусі повідомили про затримання понад 33-х іноземних громадян. Згодом стало відомо, що всі вони є бойовиками "Вагнера", які прибули з Росії "для дестабілізації ситуації під час виборчої кампанії". Група оселилася в санаторії під Мінськом.
- Імена більшості з 33 затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер" є в українській базі "Миротворець" – як учасників війни на Донбасі.
- У Білорусі заявили, що 14 із затриманих під Мінськом бойовиків ПВК "Вагнер" воювали на Донбасі.