Украина может потребовать экстрадиции "вагнеровцев" из Беларуси
Украина может потребовать выдачи уроженцев Украины, задержанных в Беларуси вместе с другими боевиками российской военной компании "Вагнер".
Источник: заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос в комментарии "5 каналу"
Детали: По словам заместителя секретаря СНБО, он уже обращался с этим вопросом в Министерство иностранных дел.
Прямая речь Кривоноса: "Не рассмотреть ли такое предложение, чтобы их нам выдали по экстрадиции. Этот вопрос обсуждается, каким образом. Это было бы неплохо.
Во-первых, это бы усилило нормальные отношения Украины и Беларуси, дало бы толчок к улучшению отношений. И отбило бы желание наших врагов использовать территорию наших соседей как плацдарм для действий против нашей страны".
Предыстория:
- 29 июля в Беларуси сообщили о задержании более 33-х иностранных граждан. Впоследствии стало известно, что все они являются боевиками "Вагнера", которые прибыли из России "для дестабилизации ситуации во время избирательной кампании". Группа поселилась в санатории под Минском.
- Имена большинства из 33 задержанных в Беларуси боевиков ППК "Вагнер" есть в украинской базе "Миротворец" – как участников войны на Донбассе.
- В Беларуси заявили, что 14 из задержанных под Минском боевиков частной военной компании Вагнера воевали на Донбассе.