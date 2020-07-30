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Задержание "вагнеровцев" в Беларуси: СНБОУ предлагает экстрадицию в Украину

Четверг, 30 июля 2020, 09:18

Украина может потребовать выдачи уроженцев Украины, задержанных в Беларуси вместе с другими боевиками российской военной компании "Вагнер".

Источник: заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос в комментарии "5 каналу"

Детали: По словам заместителя секретаря СНБО, он уже обращался с этим вопросом в Министерство иностранных дел.

Прямая речь Кривоноса: "Не рассмотреть ли такое предложение, чтобы их нам выдали по экстрадиции. Этот вопрос обсуждается, каким образом. Это было бы неплохо.

Во-первых, это бы усилило нормальные отношения Украины и Беларуси, дало бы толчок к улучшению отношений. И отбило бы желание наших врагов использовать территорию наших соседей как плацдарм для действий против нашей страны".

Предыстория:

  • 29 июля в Беларуси сообщили о задержании более 33-х иностранных граждан. Впоследствии стало известно, что все они являются боевиками "Вагнера", которые прибыли из России "для дестабилизации ситуации во время избирательной кампании". Группа поселилась в санатории под Минском.
  • Имена большинства из 33 задержанных в Беларуси боевиков ППК "Вагнер" есть в украинской базе "Миротворец" – как участников войны на Донбассе.
  • В Беларуси заявили, что 14 из задержанных под Минском боевиков частной военной компании Вагнера воевали на Донбассе.

Темы: БеларусьСНБОДонбассвойнаРосcия


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