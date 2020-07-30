Украина может потребовать выдачи уроженцев Украины, задержанных в Беларуси вместе с другими боевиками российской военной компании "Вагнер".

Источник: заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос в комментарии "5 каналу"

Детали: По словам заместителя секретаря СНБО, он уже обращался с этим вопросом в Министерство иностранных дел.

Прямая речь Кривоноса: "Не рассмотреть ли такое предложение, чтобы их нам выдали по экстрадиции. Этот вопрос обсуждается, каким образом. Это было бы неплохо.

Во-первых, это бы усилило нормальные отношения Украины и Беларуси, дало бы толчок к улучшению отношений. И отбило бы желание наших врагов использовать территорию наших соседей как плацдарм для действий против нашей страны".

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