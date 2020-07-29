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Білорусь: 14 затриманих бойовиків "Вагнера" воювали на Донбасі

Середа, 29 липня 2020, 21:26
Білорусь: 14 затриманих бойовиків Вагнера воювали на Донбасі

У Білорусі заявляють, що 14 із затриманих під Мінськом бойовиків ПВК "Вагнер" воювали на Донбасі.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на державне інформаційне агентство Білорусі "БелТА", про це заявив держсекретар Ради безпеки Андрій Равков.

"Вже зараз, за наявною інформацією після опитування цих людей, близько 14 осіб – це ті, які проходили по програмі обліку людей, були зафіксовані на Донбасі. Тому ми запросимо посла України щодо цього питання", - зазначив він під час засідання Ради безпеки.

За його словами, МЗС Білорусі вже готує запрошення послу України та послу Російської Федерації.  

Що передувало: У Білорусі заявили, що затримали під Мінськом 32 бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера, ще одну людину виявили і затримали на півдні країни.

Серед затриманих є ті, хто служив у батальйоні російського письменника Захара Прілєпіна, коли той воював на боці бойовиків на сході України, бойовики могли направлятися на окупований Донбас.

Лукашенко зібрав термінову нараду з членами Ради безпеки.

На ній Лукашенко зажадав звернутися до Москви за поясненнями з приводу затриманних бойовиків-росіян.

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