МВС Білорусі заявляє, що протести в країні організували з-за кордону

Перший заступник міністра внутрішніх справ Білорусі – начальник кримінальної міліції Геннадій Казакевич заявляє, що несанкціоновані акції в Мінську були ініційовані через месенджери з-за кордону.

Джерело: БЕЛТА з посиланням на заяву Козакевича в ефірі телеканалу "Білорусь 1"

Пряма мова: "Ті несанкціоновані суспільно-політичні заходи, які мали місце в червні і липні цього року, були ініційовані протягом декількох годин за допомогою соціальних мереж і месенджерів. І були вони ініційовані з-за кордону".

Деталі: За його словами, в подальшому "все це дійство було підхоплено", і МВС було змушене на нього "адекватно реагувати".

Козакевич додав, що не тільки національний сегмент інтернету, але і інтернет в цілому став "частиною політичних технологій".

За його словами, в даному випадку безумовну небезпеку становлять не самі комунікації, а "ті люди, які за цим стоять, організують, направляють, залучають і штучно створюють цю протестну масу і соціально-політичну напругу, якої насправді не існує".

Передісторія: