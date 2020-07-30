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МВС Білорусі заявляє, що протести в країні організували з-за кордону

Четвер, 30 липня 2020, 10:11
Фото spring96.org

Перший заступник міністра внутрішніх справ Білорусі – начальник кримінальної міліції Геннадій Казакевич заявляє, що несанкціоновані акції в Мінську були ініційовані через месенджери з-за кордону.

Джерело: БЕЛТА з посиланням на заяву Козакевича в ефірі телеканалу "Білорусь 1"

Пряма мова: "Ті несанкціоновані суспільно-політичні заходи, які мали місце в червні і липні цього року, були ініційовані протягом декількох годин за допомогою соціальних мереж і месенджерів. І були вони ініційовані з-за кордону".

Деталі: За його словами, в подальшому "все це дійство було підхоплено", і МВС було змушене на нього "адекватно реагувати".

Козакевич додав, що не тільки національний сегмент інтернету, але і інтернет в цілому став "частиною політичних технологій".

За його словами, в даному випадку безумовну небезпеку становлять не самі комунікації, а "ті люди, які за цим стоять, організують, направляють, залучають і штучно створюють цю протестну масу і соціально-політичну напругу, якої насправді не існує".

Передісторія:

  • 14 липня Центрвиборчком Білорусі відмовився зареєструвати екс-банкіра Віктора Бабарико і екс-главу Парку високих технологій Валерія Цепкало кандидатами в президенти.
  • Це спровокувало протести.
  • Позбавлений реєстрації правозахисний центр "Весна" повідомив, що в Мінську станом на ранок 15 липня затримано близько 200 учасників акцій.
  • Також повідомлялося, що близько 30 осіб затримано в інших містах Білорусі – Бресті, Гомелі, Гродно, Пружанах, Бобруйську, Солігорську, Столбцях.
  • Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальну справу відносно організаторів і активних учасників акцій.
  • А президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що з протестувальниками "панькатися, як в дитячому садку" не буде.
  • Вибори президента Білорусі мають відбутися 9 серпня.

Теми: Білорусьакціїінтернет


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