МВС Білорусі заявляє, що протести в країні організували з-за кордону
Перший заступник міністра внутрішніх справ Білорусі – начальник кримінальної міліції Геннадій Казакевич заявляє, що несанкціоновані акції в Мінську були ініційовані через месенджери з-за кордону.
Джерело: БЕЛТА з посиланням на заяву Козакевича в ефірі телеканалу "Білорусь 1"
Пряма мова: "Ті несанкціоновані суспільно-політичні заходи, які мали місце в червні і липні цього року, були ініційовані протягом декількох годин за допомогою соціальних мереж і месенджерів. І були вони ініційовані з-за кордону".
Деталі: За його словами, в подальшому "все це дійство було підхоплено", і МВС було змушене на нього "адекватно реагувати".
Козакевич додав, що не тільки національний сегмент інтернету, але і інтернет в цілому став "частиною політичних технологій".
За його словами, в даному випадку безумовну небезпеку становлять не самі комунікації, а "ті люди, які за цим стоять, організують, направляють, залучають і штучно створюють цю протестну масу і соціально-політичну напругу, якої насправді не існує".
Передісторія:
- 14 липня Центрвиборчком Білорусі відмовився зареєструвати екс-банкіра Віктора Бабарико і екс-главу Парку високих технологій Валерія Цепкало кандидатами в президенти.
- Це спровокувало протести.
- Позбавлений реєстрації правозахисний центр "Весна" повідомив, що в Мінську станом на ранок 15 липня затримано близько 200 учасників акцій.
- Також повідомлялося, що близько 30 осіб затримано в інших містах Білорусі – Бресті, Гомелі, Гродно, Пружанах, Бобруйську, Солігорську, Столбцях.
- Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальну справу відносно організаторів і активних учасників акцій.
- А президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що з протестувальниками "панькатися, як в дитячому садку" не буде.
- Вибори президента Білорусі мають відбутися 9 серпня.