Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МВС Білорусі заявляє, що протести в країні організували з-за кордону

Четвер, 30 липня 2020, 10:11
МВС Білорусі заявляє, що протести в країні організували з-за кордону
Фото spring96.org

Перший заступник міністра внутрішніх справ Білорусі – начальник кримінальної міліції Геннадій Казакевич заявляє, що несанкціоновані акції в Мінську були ініційовані через месенджери з-за кордону.

Джерело: БЕЛТА з посиланням на заяву Козакевича в ефірі телеканалу "Білорусь 1"

Пряма мова: "Ті несанкціоновані суспільно-політичні заходи, які мали місце в червні і липні цього року, були ініційовані протягом декількох годин за допомогою соціальних мереж і месенджерів. І були вони ініційовані з-за кордону".

Деталі: За його словами, в подальшому "все це дійство було підхоплено", і МВС було змушене на нього "адекватно реагувати".

Козакевич додав, що не тільки національний сегмент інтернету, але і інтернет в цілому став "частиною політичних технологій".

За його словами, в даному випадку безумовну небезпеку становлять не самі комунікації, а "ті люди, які за цим стоять, організують, направляють, залучають і штучно створюють цю протестну масу і соціально-політичну напругу, якої насправді не існує".

Передісторія:

  • 14 липня Центрвиборчком Білорусі відмовився зареєструвати екс-банкіра Віктора Бабарико і екс-главу Парку високих технологій Валерія Цепкало кандидатами в президенти.
  • Це спровокувало протести.
  • Позбавлений реєстрації правозахисний центр "Весна" повідомив, що в Мінську станом на ранок 15 липня затримано близько 200 учасників акцій.
  • Також повідомлялося, що близько 30 осіб затримано в інших містах Білорусі – Бресті, Гомелі, Гродно, Пружанах, Бобруйську, Солігорську, Столбцях.
  • Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальну справу відносно організаторів і активних учасників акцій.
  • А президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що з протестувальниками "панькатися, як в дитячому садку" не буде.
  • Вибори президента Білорусі мають відбутися 9 серпня.

Теми: Білорусьакціїінтернет
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
Білорусь
Лукашенко полетить на переговори до Путіна у вихідні
Путін набрехав, що Білорусі загрожує агресія, рветься захищати
Польща перекидає війська ближче до Білорусі через вагнерівців
Останні новини
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
Усі новини...
Реклама: