МВД Беларуси заявляет, что протесты в стране организовали из-за границы
Первый заместитель министра внутренних дел Беларуси – начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич заявляет, что несанкционированные акции в Минске были инициированы через мессенджеры из-за границы.
Источник: БЕЛТА со ссылкой на заявление Козакевича в эфире телеканала "Беларусь 1"
Прямая речь: "Те несанкционированные общественно-политические мероприятия, которые имели место в июне и июле этого года, были инициированы в течение нескольких часов посредством социальных сетей и мессенджеров. И были они инициированы из-за границы".
Детали: По его словам, в дальнейшем "все это действо было подхвачено", и МВД было вынуждено на него "адекватно реагировать".
Козакевич добавил, что не только национальный сегмент интернета, но и интернет в целом стал "частью политических технологий".
По его словам, в данном случае безусловную опасность представляют не сами коммуникации, а "те люди, которые за этим стоят, организуют, направляют, привлекают и искусственно создают эту протестную массу и социально-политическое напряжение, которого на самом деле не существует".
Предыстория:
- 14 июля Центризбирком Беларуси отказался зарегистрировать экс-банкира Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало кандидатами в президенты.
- Это спровоцировало протесты.
- Лишенный регистрации правозащитный центр "Весна" сообщил, что в Минске по состоянию на утро 15 июля задержаны около 200 участников акций.
- Также сообщалось, что около 30 человек задержаны в других городах Беларуси – Бресте, Гомеле, Гродно, Пружанах, Бобруйске, Солигорске, Столбцах.
- Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело в отношении организаторов и активных участников акций.
- А президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что с протестующими "нянчиться, как в детском саду" не будет.
- Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа.