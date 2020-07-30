Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

МВД Беларуси заявляет, что протесты в стране организовали из-за границы

Четверг, 30 июля 2020, 10:11

Первый заместитель министра внутренних дел Беларуси – начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич заявляет, что несанкционированные акции в Минске были инициированы через мессенджеры из-за границы.

Источник: БЕЛТА со ссылкой на заявление Козакевича в эфире телеканала "Беларусь 1"

Прямая речь: "Те несанкционированные общественно-политические мероприятия, которые имели место в июне и июле этого года, были инициированы в течение нескольких часов посредством социальных сетей и мессенджеров. И были они инициированы из-за границы".

Детали: По его словам, в дальнейшем "все это действо было подхвачено", и МВД было вынуждено на него "адекватно реагировать".

Козакевич добавил, что не только национальный сегмент интернета, но и интернет в целом стал "частью политических технологий".

По его словам, в данном случае безусловную опасность представляют не сами коммуникации, а "те люди, которые за этим стоят, организуют, направляют, привлекают и искусственно создают эту протестную массу и социально-политическое напряжение, которого на самом деле не существует".

Предыстория:

  • 14 июля Центризбирком Беларуси отказался зарегистрировать экс-банкира Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало кандидатами в президенты.
  • Это спровоцировало протесты. 
  • Лишенный регистрации правозащитный центр "Весна" сообщил, что в Минске по состоянию на утро 15 июля задержаны около 200 участников акций. 
  • Также сообщалось, что около 30 человек задержаны в других городах Беларуси – Бресте, Гомеле, Гродно, Пружанах, Бобруйске, Солигорске, Столбцах.
  • Кроме того, Белорусская ассоциация журналистов сообщила о задержании более 10 сотрудников СМИ, которые выполняли свои профессиональные обязанности во время освещения уличных акций протеста.
  • Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело в отношении организаторов и активных участников акций. 
  • А президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что с протестующими "нянчиться, как в детском саду" не будет.
  • Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа.



powered by lun.ua
Главное сегодня

Задержание "вагнеровцев" в Беларуси: СНБОУ предлагает экстрадицию в Украину

Новый антирекорд: 1197 новых случаев коронавируса в Украине, 199 – в Киеве

Новости 29 июля: боевики в Беларуси, замена Кучме в ТКГ

Беларусь: 14 задержанных боевиков "Вагнера" ​​воевали на Донбассе

видеоЗадержание боевиков под Минском: Лукашенко требует от России объяснений

Задержанные в Беларуси российские боевики Вагнера воевали на Донбассе

Все новости...
Последние новости
10:16
Антоненко прослушивали уже за 9 месяцев до задержания по делу Шеремета – защита
10:11
МВД Беларуси заявляет, что протесты в стране организовали из-за границы
09:56
Детские лагеря смогут работать только в зеленой и желтой зонах – МОЗ
09:54
Главы набсоветов госкомпаний обратились к Зеленскому из-за ограничения зарплат
09:37
Задержанные боевики дают показания – Совбез Белоруссии
09:32
Абромавичус может покинуть должность гендиректора "Укроборонпрома"
09:18
Задержание "вагнеровцев" в Беларуси: СНБОУ предлагает экстрадицию в Украину
08:52
В Эстонии отреагировали на решение США вывести часть войск из Германии
08:47
Новый антирекорд: 1197 новых случаев коронавируса в Украине, 199 – в Киеве
08:16
В США предлагают сделать невозможным въезд в страну лиц, высланных за шпионаж
Все новости...