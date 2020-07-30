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МВД Беларуси заявляет, что протесты в стране организовали из-за границы

Четверг, 30 июля 2020, 10:11
МВД Беларуси заявляет, что протесты в стране организовали из-за границы
Фото spring96.org

Первый заместитель министра внутренних дел Беларуси – начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич заявляет, что несанкционированные акции в Минске были инициированы через мессенджеры из-за границы.

Источник: БЕЛТА со ссылкой на заявление Козакевича в эфире телеканала "Беларусь 1"

Прямая речь: "Те несанкционированные общественно-политические мероприятия, которые имели место в июне и июле этого года, были инициированы в течение нескольких часов посредством социальных сетей и мессенджеров. И были они инициированы из-за границы".

Детали: По его словам, в дальнейшем "все это действо было подхвачено", и МВД было вынуждено на него "адекватно реагировать".

Козакевич добавил, что не только национальный сегмент интернета, но и интернет в целом стал "частью политических технологий".

По его словам, в данном случае безусловную опасность представляют не сами коммуникации, а "те люди, которые за этим стоят, организуют, направляют, привлекают и искусственно создают эту протестную массу и социально-политическое напряжение, которого на самом деле не существует".

Предыстория:

  • 14 июля Центризбирком Беларуси отказался зарегистрировать экс-банкира Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало кандидатами в президенты.
  • Это спровоцировало протесты. 
  • Лишенный регистрации правозащитный центр "Весна" сообщил, что в Минске по состоянию на утро 15 июля задержаны около 200 участников акций. 
  • Также сообщалось, что около 30 человек задержаны в других городах Беларуси – Бресте, Гомеле, Гродно, Пружанах, Бобруйске, Солигорске, Столбцах.
  • Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело в отношении организаторов и активных участников акций. 
  • А президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что с протестующими "нянчиться, как в детском саду" не будет.
  • Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа.

Темы: Беларусьакцииинтернет
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