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Затриманих у Білорусі бойовиків "Вагнера" підозрюють у підготовці теракту

Четвер, 30 липня 2020, 10:29

У Білорусі відкрили справу проти затриманих напередодні під Мінськом бойовиків ПВК Вагнера, їх підозрюють у підготовці теракту.

Про це заявив держсекретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TUT.by.

За його словами, до 200 бойовиків перебували на території Білорусі, 33 затримані, зараз йдуть пошуки інших.

Він заявив, що кримінальну справу порушено за статтею "290 якоюсь". Йдеться про підготовку терористичного акту.

У ніч з 28 на 29 липня під Мінськом затримали 33 людини. ДержЗМІ повідомили, що це бойовики іноземної приватної військової компанії Вагнера. 32 з них забрали з санаторію під Мінськом, ще один чоловік був виявлений і затриманий на півдні країни.

Всі затримані - громадяни Російської Федерації, 14 з них згадуються в базі "Миротворець" як учасники військових дій на Донбасі.

Лукашенко назвав подію надзвичайною подією. По даному інциденту в МЗС Білорусі викликані посли України і Росії. Слідчий комітет проводить перевірку.

При цьому раніше джерела говорили, що звинувачення затриманим не пред'явлено.

Детальніше читайте у статті: У Мінську зіграли Вагнера: якою була мета російських бойовиків, затриманих у Білорусі.

Теми: БілорусьтероризмРосія


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