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Задержанных в Беларуси боевиков "Вагнера" ​​подозревают в подготовке теракта

Четверг, 30 июля 2020, 10:29

В Беларуси открыли дело против задержанных накануне под Минском боевиков ЧВК Вагнера, их подозревают в подготовке теракта.

Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TUT.by.

По его словам, до 200 боевиков находились на территории Беларуси, 33 задержаны, сейчас идут поиски остальных.

Он заявил, что уголовное дело возбуждено по статье "290 какой-то". Речь идет о подготовке террористического акта.

В ночь с 28 на 29 июля под Минском задержали 33 человека. Государственные СМИ сообщили, что это боевики иностранной частной военной компании Вагнера. 32 из них забрали из санатория под Минском, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Все задержанные - граждане Российской Федерации, 14 из них упоминаются в базе "Миротворец" как участники военных действий в Донбассе.

Лукашенко назвал произошедшее чрезвычайным событием. По данному инциденту в МИД Беларуси вызваны послы Украины и России. Следственный комитет проводит проверку.

При этом ранее источники говорили, что обвинения задержанным не предъявлены.

Подробнее читайте: В Минске сыграли Вагнера: в чем была цель российских боевиков, задержанных в Беларуси

Темы: БеларусьтерроризмРосcия


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