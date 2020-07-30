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У МЗС України прокоментували затримання бойовиків у Білорусі і згадали про екстрадицію

Четвер, 30 липня 2020, 11:18
У МЗС України прокоментували затримання бойовиків у Білорусі і згадали про екстрадицію
LIGA.net

В МЗС України вважають, що група бойовиків, затриманих у Білорусі, могла бути використана для дестабілізації ситуації в країні напередодні президентських виборів.

Джерело: речниця МЗС Катерина Зеленко, яку цитує пресслужба відомства

Пряма мова: "Ми уважно слідкуємо за ситуацією навколо затримання білоруськими правоохоронцями декількох десятків російських бойовиків. За повідомленнями ЗМІ, серед них є ті, хто воював проти України на Донбасі.

Україна давно попереджала, що учасники російських окупаційних сил та незаконних збройних формувань, які брали участь у бойових діях на Сході України, використовуються в інших точках світу і становлять загрозу. Виявлення цих бойовиків в Білорусі підтверджує цей факт і свідчить, що вони можуть бути використані для дестабілізації ситуації в Білорусі напередодні президентських виборів".      

Деталі: В МЗС наголосили, що Україна розвиває добросусідські відносини з сусідньою Білоруссю, всебічно підтримує  її суверенітет і незалежність.

Зазначається, що питання щодо можливої екстрадиції чи інших правових дій будуть вирішуватися відповідними  правоохоронними та спеціальними органами.

Що передувало: Заступник секретаря Ради національної безпеки й оборони України Сергій Кривонос зазначив, що Україна може вимагати видачі її уродженців, яких затримали в Білорусі разом з іншими бойовиками російської військової компанії "Вагнер".

Передісторія:  

  • 29 липня в Білорусі повідомили про затримання понад 33-х іноземних громадян. Згодом стало відомо, що всі вони є бойовиками "Вагнера", які прибули з Росії "для дестабілізації ситуації під час виборчої кампанії". Група оселилася в санаторії під Мінськом.
  • Імена багатьох із 33 затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер" є в українській базі "Миротворець" – як учасників війни на Донбасі.
  • У Білорусі заявили, що 14 із затриманих під Мінськом бойовиків ПВК "Вагнер" воювали на Донбасі.

Українська правда

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Теми: БілорусьМЗСтероризм
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