У МЗС України прокоментували затримання бойовиків у Білорусі і згадали про екстрадицію

В МЗС України вважають, що група бойовиків, затриманих у Білорусі, могла бути використана для дестабілізації ситуації в країні напередодні президентських виборів.

Джерело: речниця МЗС Катерина Зеленко, яку цитує пресслужба відомства

Пряма мова: "Ми уважно слідкуємо за ситуацією навколо затримання білоруськими правоохоронцями декількох десятків російських бойовиків. За повідомленнями ЗМІ, серед них є ті, хто воював проти України на Донбасі.

Україна давно попереджала, що учасники російських окупаційних сил та незаконних збройних формувань, які брали участь у бойових діях на Сході України, використовуються в інших точках світу і становлять загрозу. Виявлення цих бойовиків в Білорусі підтверджує цей факт і свідчить, що вони можуть бути використані для дестабілізації ситуації в Білорусі напередодні президентських виборів".

Деталі: В МЗС наголосили, що Україна розвиває добросусідські відносини з сусідньою Білоруссю, всебічно підтримує її суверенітет і незалежність.

Зазначається, що питання щодо можливої екстрадиції чи інших правових дій будуть вирішуватися відповідними правоохоронними та спеціальними органами.

Що передувало: Заступник секретаря Ради національної безпеки й оборони України Сергій Кривонос зазначив, що Україна може вимагати видачі її уродженців, яких затримали в Білорусі разом з іншими бойовиками російської військової компанії "Вагнер".

Передісторія: