Половина України не може послабити карантин: у Києва й 12 областей погані показники  

Київ, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області мають надто погані епідемічні показники для послаблення карантину.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров’я України

Деталі: Таким чином, 12 областей і столичний регіон не мають права на послаблений карантин, а 12 областей – мають.

Регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, у якому наявна одна з таких ознак: завантаженість ліжок у лікарнях хворими з COVID-19 – більше 50%; середня кількість тестувань – менше ніж 24 на 100 000 населення за останні 7 днів; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 – більше 11%; динаміка зростання випадків інфікування COVID-19 – більше 10% (останній показник застосовується у разі реєстрації більше 8 випадків на 100 000 населення сумарно за 7 днів).

Нагадаємо: За добу 29 липня в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили 1 197 особам, 23 хворих померли, 760 одужали.

Загалом за час пандемії в Україні COVID-19 діагностували у 68 794 осіб, із них 1 673 померли, а 38 154 одужали.

Станом на 30 липня, лікуються від коронавірусу 28 967 осіб.