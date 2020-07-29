Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

За місяць показник захворюваності на COVID в Україні зріс утричі

Середа, 29 липня 2020, 13:37
За місяць показник захворюваності на COVID в Україні зріс утричі

Станом на 29 липня показник захворюваності на COVID-19 в Україні складає 161,4 на 100 тисяч населення, а показник летальності – 2,4%.

Джерело: Центр громадського здоров’я при МОЗ України

Деталі: Станом на 3 червня, за даними ЦГЗ, в Україні показник захворюваності на COVID-19 складав 59,3 на 100 000 населення, а показник летальності – 3%. Показник летальності 3 квітня був 2,4%, 8 квітня – 3,1%, а 30 квітня – 2,5%.

25 червня показник активних хворих складав близько 50 випадків на 100 000 громадян, а вже 1 липня – 60 на 100 000 населення, говорили у Міністерстві охорони здоров’я.

Показник летальності 26 червня складав 2,6%.

З початку пандемії в Україні коронавірусом заразилися 67,6 тисяч осіб, померли від коронавірусної хвороби 1 650 людей.

Пам'ятка: Центр громадського здоров’я закликає дотримуватися рекомендацій МОЗу:

- Під час походів у магазини або в інших публічних місцях, зокрема у медичних закладах, триматися на відстані не менше 1 метра від інших і, за можливості, не торкатися руками очей, рота, носа.

- Перед доторком до кошиків або візочків у магазинах обробляти їх дезінфектором із вмістом спирту не менше 60%. Після повернення з магазину і розбору покупок ретельно мити руки теплою водою з милом протягом 20–40 секунд.

- Придбані овочі та фрукти мити, попередньо вимивши руки.

- Регулярно і ретельно обробляти руки дезінфектором із вмістом спирту не менше 60% або мити їх теплою водою з милом 20–40 секунд.

- Уникати місць великого скупчення людей.

- Під час кашлю або чхання прикривати рот і ніс згином ліктя або серветкою (використану серветку викидати й мити руки після цього).

- При підвищенні температури, кашлю й ускладненому диханні, дзвонити до сімейного лікаря.

 

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяздоров'яМОЗ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
Усі новини...
Реклама: