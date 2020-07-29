За місяць показник захворюваності на COVID в Україні зріс утричі

Станом на 29 липня показник захворюваності на COVID-19 в Україні складає 161,4 на 100 тисяч населення, а показник летальності – 2,4%.

Джерело: Центр громадського здоров’я при МОЗ України

Деталі: Станом на 3 червня, за даними ЦГЗ, в Україні показник захворюваності на COVID-19 складав 59,3 на 100 000 населення, а показник летальності – 3%. Показник летальності 3 квітня був 2,4%, 8 квітня – 3,1%, а 30 квітня – 2,5%.

25 червня показник активних хворих складав близько 50 випадків на 100 000 громадян, а вже 1 липня – 60 на 100 000 населення, говорили у Міністерстві охорони здоров’я.

Показник летальності 26 червня складав 2,6%.

З початку пандемії в Україні коронавірусом заразилися 67,6 тисяч осіб, померли від коронавірусної хвороби 1 650 людей.

Пам'ятка: Центр громадського здоров’я закликає дотримуватися рекомендацій МОЗу:



- Під час походів у магазини або в інших публічних місцях, зокрема у медичних закладах, триматися на відстані не менше 1 метра від інших і, за можливості, не торкатися руками очей, рота, носа.



- Перед доторком до кошиків або візочків у магазинах обробляти їх дезінфектором із вмістом спирту не менше 60%. Після повернення з магазину і розбору покупок ретельно мити руки теплою водою з милом протягом 20–40 секунд.



- Придбані овочі та фрукти мити, попередньо вимивши руки.



- Регулярно і ретельно обробляти руки дезінфектором із вмістом спирту не менше 60% або мити їх теплою водою з милом 20–40 секунд.



- Уникати місць великого скупчення людей.



- Під час кашлю або чхання прикривати рот і ніс згином ліктя або серветкою (використану серветку викидати й мити руки після цього).



- При підвищенні температури, кашлю й ускладненому диханні, дзвонити до сімейного лікаря.

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