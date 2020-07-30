Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Половина Украины не может ослабить карантин: у Киева и 12 областей плохие показатели

Четверг, 30 июля 2020, 11:53

Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области имеют слишком плохие эпидемические показатели для ослабления карантина.

Источник: данные Министерства здравоохранения Украины

Детали: Таким образом, 12 областей и столичный регион не имеют права на ослабленный карантин, а 12 областей – имеют.

 

Регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из таких признаков: загруженность коек в больницах больными с COVID-19 – более 50%; среднее количество тестирований – менее 24 на 100 000 населения за последние 7 дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 – более 11%; динамика роста случаев инфицирования COVID-19 – более 10% (последний показатель применяется в случае регистрации более 8 случаев на 100 000 населения суммарно за 7 дней).

Напомним: За сутки 29 июля в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили 1 197 людям, 23 больных умерли, 760 выздоровели.

Всего за время пандемии в Украине COVID-19 диагностировали у 68 794 человек, из них 1 673 умерли, а 38 154 выздоровели.

По состоянию на 30 июля, лечатся от коронавируса 28 967 человек.

По состоянию на 29 июля показатель заболеваемости COVID-19 в Украине составлял 161,4 на 100 000 населения, а показатель летальности – 2,4%.

Читайте также:  Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

Темы: карантинкоронавирусМинздравУкраинаКиев


powered by lun.ua
Главное сегодня

В МИД Украины прокомментировали задержание боевиков в Беларуси и упомянули об экстрадиции

Украина может потребовать экстрадиции "вагнеровцев" из Беларуси

Новый антирекорд: 1197 новых случаев коронавируса в Украине, 199 – в Киеве

Новости 29 июля: боевики в Беларуси, замена Кучме в ТКГ

Беларусь: 14 задержанных боевиков "Вагнера" ​​воевали на Донбассе

видеоЗадержание боевиков под Минском: Лукашенко требует от России объяснений

Все новости...
карантин
Украину поделят на карантинные зоны 31 июля, детские лагеря смогут работать в двух
Украинцы могут рвануть в 6 стран на отдых, но есть ограничения – Криклий
Мужчина на Полтавщине получил 17 тысяч штрафа, потому что зашел в супермаркет без маски
Последние новости
11:57
фотоГБР задержало чиновника Черновицкой ОГА: взял «откат» за тендер
11:57
Бахматюк прокомментировал решение ВАКС по делу "ВиЭйБи Банка"
11:53
Половина Украины не может ослабить карантин: у Киева и 12 областей плохие показатели
11:48
картаВ Украине объявили штормовое предупреждение
11:25
Курс валют на 30 июля: курс, "черный" и наличный рынки
11:24
фото ФСБ заявила об аресте моряка Черноморского флота: якобы шпионил на Украину
11:18
В МИД Украины прокомментировали задержание боевиков в Беларуси и упомянули об экстрадиции
11:17
Huawei вышла на первое место в мире по продажам смартфонов, обогнав Samsung
11:07
фотоБлизкий к ФСБ предприниматель из РФ наладил контрабанду военного оборудования из Украины – СБУ
10:59
Жители Хмельницкого занимались незаконным обменом криптовалют - Киберполиция
Все новости...