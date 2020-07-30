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Половина Украины не может ослабить карантин: у Киева и 12 областей плохие показатели

Четверг, 30 июля 2020, 11:53
Половина Украины не может ослабить карантин: у Киева и 12 областей плохие показатели
УП

Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области имеют слишком плохие эпидемические показатели для ослабления карантина.

Источник: данные Министерства здравоохранения Украины

Детали: Таким образом, 12 областей и столичный регион не имеют права на ослабленный карантин, а 12 областей – имеют.

 

Регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из таких признаков: загруженность коек в больницах больными с COVID-19 – более 50%; среднее количество тестирований – менее 24 на 100 000 населения за последние 7 дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 – более 11%; динамика роста случаев инфицирования COVID-19 – более 10% (последний показатель применяется в случае регистрации более 8 случаев на 100 000 населения суммарно за 7 дней).

Напомним: За сутки 29 июля в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили 1 197 людям, 23 больных умерли, 760 выздоровели.

Всего за время пандемии в Украине COVID-19 диагностировали у 68 794 человек, из них 1 673 умерли, а 38 154 выздоровели.

По состоянию на 30 июля, лечатся от коронавируса 28 967 человек.

По состоянию на 29 июля показатель заболеваемости COVID-19 в Украине составлял 161,4 на 100 000 населения, а показатель летальности – 2,4%.

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Темы: карантинкоронавирусМинздравУкраинаКиев
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