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Поліція шукає Юлія Цезаря, який імовірно напав на синагогу в Маріуполі

Четвер, 30 липня 2020, 16:16

Правоохоронці розшукують чоловіка, який 28 липня напав з сокирою на синагогу в Маріуполі і поранив охоронця. 

Джерело: пресслужба поліції Донецької області

Дослівно: "Цєзарь Юлій-Галарьірогайлальірозр Ілліч, 27.09.1991 року народження, обґрунтовано підозрюється у нападі на працівника синагоги в Маріуполі. Зловмисник переховується від органів досудового розслідування".

Деталі: Відзначається, у центральному відділку поліції встановлюють місцезнаходження зловмисника, проте просять громадян звернутися до правоохоронців, якщо їм щось відомо про місце перебування чоловіка.

Останній раз Цезаря бачили 29 липня поблизу селища Виноградне в Маріуполі.

Він був одягнений у чорні спортивні брюки та чорну пайту з довгим рукавом. Повідомляється, що чоловік рухався у бік с.Сопіно з господарською сумкою у клітинку.

Серед прикмет зловмисника поліцейські вказують: зріст 170 см, худорляву статуру, темне волосся -  вибрите на скронях.

Відзначається, що він може мати при собі ніж.

 

Українська правда
Теми: Маріупольрелігіяполіціянапад


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