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Поліція шукає Юлія Цєзаря, який імовірно напав на синагогу в Маріуполі

Четвер, 30 липня 2020, 16:16
Поліція шукає Юлія Цєзаря, який імовірно напав на синагогу в Маріуполі

Правоохоронці розшукують чоловіка, який 28 липня напав з сокирою на синагогу в Маріуполі і поранив охоронця. 

Джерело: пресслужба поліції Донецької області

Дослівно: "Цєзарь Юлій-Галарьірогайлальірозр Ілліч, 27.09.1991 року народження, обґрунтовано підозрюється у нападі на працівника синагоги в Маріуполі. Зловмисник переховується від органів досудового розслідування".

Деталі: Відзначається, у центральному відділку поліції встановлюють місцезнаходження зловмисника, проте просять громадян звернутися до правоохоронців, якщо їм щось відомо про місце перебування чоловіка.

Останній раз Цєзаря бачили 29 липня поблизу селища Виноградне в Маріуполі.

Він був одягнений у чорні спортивні брюки та чорну сорочку з довгим рукавом. Повідомляється, що чоловік рухався у бік с.Сопіно з господарською сумкою у клітинку.

Серед прикмет зловмисника поліцейські вказують: зріст 170 см, худорляву статуру, темне волосся -  вибрите на скронях.

Відзначається, що він може мати при собі ніж.

 

Нагадаємо:

  • У вівторок, 28 липня, невідомий напав з сокирою на синагогу в Маріуполі і поранив охоронця. Тікаючи, зловмисник закидав будівлю банками і пакетами з фекаліями.
  • У посольстві США в Україні заявили, що сподіваються на швидке розслідування нападу з сокирою та фекаліями на синагогу в Маріуполі. 

Українська правда

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Теми: Маріупольрелігіяполіціянапад
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