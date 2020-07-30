Поліція шукає Юлія Цезаря, який імовірно напав на синагогу в Маріуполі
Правоохоронці розшукують чоловіка, який 28 липня напав з сокирою на синагогу в Маріуполі і поранив охоронця.
Джерело: пресслужба поліції Донецької області
Дослівно: "Цєзарь Юлій-Галарьірогайлальірозр Ілліч, 27.09.1991 року народження, обґрунтовано підозрюється у нападі на працівника синагоги в Маріуполі. Зловмисник переховується від органів досудового розслідування".
Деталі: Відзначається, у центральному відділку поліції встановлюють місцезнаходження зловмисника, проте просять громадян звернутися до правоохоронців, якщо їм щось відомо про місце перебування чоловіка.
Останній раз Цезаря бачили 29 липня поблизу селища Виноградне в Маріуполі.
Він був одягнений у чорні спортивні брюки та чорну пайту з довгим рукавом. Повідомляється, що чоловік рухався у бік с.Сопіно з господарською сумкою у клітинку.
Серед прикмет зловмисника поліцейські вказують: зріст 170 см, худорляву статуру, темне волосся - вибрите на скронях.
Відзначається, що він може мати при собі ніж.