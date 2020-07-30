Полиция ищет Юлия Цезаря, который предположительно напал на синагогу в Мариуполе
Правоохранители разыскивают мужчину, который 28 июля напал с топором на синагогу в Мариуполе и ранил охранника.
Источник: пресс-служба полиции Донецкой области
Дословно: "Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр Ильич, 27.09.1991 года рождения, обоснованно подозревается в нападении на работника синагоги в Мариуполе. Злоумышленник скрывается от органов досудебного расследования".
Детали: Отмечается, в центральном отделении полиции устанавливают местонахождение злоумышленника, однако просят граждан обратиться в правоохранительные органы, если им что-то известно о местонахождении мужчины.
Последний раз Цезаря видели 29 июля вблизи поселка Виноградное в Мариуполе.
Он был одет в черные спортивные брюки и черную рубашку с длинным рукавом. Сообщается, что мужчина двигался в сторону с.Сопино с хозяйственной сумкой в клеточку.
Среди примет злоумышленника полицейские указывают: рост 170 см, худощавое телосложение, темные волосы - сбритые на висках.
Отмечается, что он может иметь при себе нож.
Напомним:
- Во вторник, 28 июля, неизвестный напал с топором на синагогу в Мариуполе и ранил охранника. Убегая, злоумышленник забросил здание банками и пакетами с фекалиями.
- В посольстве США в Украине заявили, что надеются на быстрое расследование нападения с топором и фекалиями на синагогу в Мариуполе.