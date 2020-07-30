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Кравчук офіційно очолив мінські переговори по Донбасу

Четвер, 30 липня 2020, 16:25
Кравчук офіційно очолив мінські переговори по Донбасу

Перший президент України Леонід Кравчук очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Джерело: указ глави держави Володимира Зеленського від 30 липня, Офіс президента

Деталі: Своїм указом Зеленський вивів зі складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі другого президента України Леоніда Кучму і ввів першого президента Леоніда Кравчука.

За словами Кравчука, на своїй посаді він робитиме все можливе для досягнення миру на Донбасі.

Як повідомляє ОП, Кравчук також похвалив Володимира Зеленського за "реанімування" переговорного процесу в Нормандському форматі та встановлення "всеосяжного" режиму припинення вогню на Донбасі.

Що передувало: Перший президент України Леонід Кравчук погодився стати главою української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

Другий президент України Леонід Кучма прийняв рішення піти з посади очільника української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Українська правда
Теми: Мінські угодиКравчукЗеленський
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