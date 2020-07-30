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Кравчук погодився стати главою української делегації в ТКГ

Четвер, 30 липня 2020, 14:34
Кравчук погодився стати главою української делегації в ТКГ
Фото leonid-kravchuk.com.ua

Перший президент України Леонід Кравчук погодився стати главою української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

Джерело: Офіс президента з посиланням на відеокоментар Кравчука

Пряма мова: "Час для відпочинку не настав. І я прийняв рішення, якщо я зможу – а я хочу цього – щось зробити, щоб пришвидшити мир на Донбасі, я це буду робити до останнього подиху. Ось чому я і погодився".

За словами Кравчука, зустріч лідерів держав "нормандської четвірки" 9 грудня 2019 року у Парижі відбулася "через наполегливість, систему та політичну волю" президента Володимира Зеленського скликати цей саміт.

Він також додав, що робота, яка триває сьогодні з підготовки берлінської зустрічі "четвірки", також є постійною ініціативою Зеленського.  

Кравчук наголосив, що для досягнення миру Зеленський не боїться приймати непопулярні рішення.

Перший президент наголосив на необхідності "згуртуватися всім: Україні і тим країнам Європи, які справді сповідують принципи міжнародного права, суверенітету, незалежності, які бачать, як Україна б'ється, страждає за те, щоб відстояти свою землю", і самим українцям.

Що було раніше: 29 липня президент Володимир Зеленський заявив, що на посаду глави делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі розглядає нинішнього першого заступника голови української делегації, віце-прем'єра Олексія Резнікова, першого президента України Леоніда Кравчука та ще кілька кандидатур.  

Віце-прем'єр Олексій Резніков на це заявив, що буде радий, якщо главою делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі призначать першого президента України Леоніда Кравчука. Так само відповів і Кравчук. За його словами, "буде чудово", якщо призначать Резнікова.

Передісторія: 

  • Другий президент України Леонід Кучма прийняв рішення піти з посади очільника української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що зараз розглядаються кілька кандидатів замість Кучми у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КравчукТКГМінські угоди
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