Кравчук погодився стати главою української делегації в ТКГ
Перший президент України Леонід Кравчук погодився стати главою української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.
Джерело: Офіс президента з посиланням на відеокоментар Кравчука
Пряма мова: "Час для відпочинку не настав. І я прийняв рішення, якщо я зможу – а я хочу цього – щось зробити, щоб пришвидшити мир на Донбасі, я це буду робити до останнього подиху. Ось чому я і погодився".
За словами Кравчука, зустріч лідерів держав "нормандської четвірки" 9 грудня 2019 року у Парижі відбулася "через наполегливість, систему та політичну волю" президента Володимира Зеленського скликати цей саміт.
Він також додав, що робота, яка триває сьогодні з підготовки берлінської зустрічі "четвірки", також є постійною ініціативою Зеленського.
Кравчук наголосив, що для досягнення миру Зеленський не боїться приймати непопулярні рішення.
Перший президент наголосив на необхідності "згуртуватися всім: Україні і тим країнам Європи, які справді сповідують принципи міжнародного права, суверенітету, незалежності, які бачать, як Україна б'ється, страждає за те, щоб відстояти свою землю", і самим українцям.
Що було раніше: 29 липня президент Володимир Зеленський заявив, що на посаду глави делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі розглядає нинішнього першого заступника голови української делегації, віце-прем'єра Олексія Резнікова, першого президента України Леоніда Кравчука та ще кілька кандидатур.
Віце-прем'єр Олексій Резніков на це заявив, що буде радий, якщо главою делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі призначать першого президента України Леоніда Кравчука. Так само відповів і Кравчук. За його словами, "буде чудово", якщо призначать Резнікова.
Передісторія:
- Другий президент України Леонід Кучма прийняв рішення піти з посади очільника української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що зараз розглядаються кілька кандидатів замість Кучми у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.